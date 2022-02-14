「165」反詐騙專線，製作圖卡提醒網路交友的帥哥美女照片會騙人。（高雄市刑大提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名年約30歲從事房仲業的洪姓男子，正值適婚年齡，還交不到女友，在社群網路認識1名認識清秀佳人，雙方相談甚歡後，洪男將女方列為結婚對象，未料，女方又報好康，指有個美女如雲的「選妃系統」，還可玩一夜情，洪男興奮地加入社團後，另結識1名女子，對方佯稱可提供「類女友的性服務」，洪男精蟲衝腦下，將4.8萬的年終獎金全數匯給女方，連面都沒見著，對方即消失無蹤。

假交友真詐騙的詐騙案屢見不顯，高雄市刑大警方有鑑於去年共發615件的交友詐騙案件，其中男性被害人有558人，20歲至39歲的男子共有265人，超過半數，今2月14日情人節，警方提醒加入帥哥美女照片的交友社團最好小心防範。

高市1名從事房仲業的30歲洪姓男子，因正值適婚年齡，交不到女友，去年底於社群網路Twitter認識女性網友「小薇」後，見女方照片清秀可人，於是加入LINE私聊，雙方曖昧情愫日升，洪男興致勃勃，將女方當成結婚對象，想說交往的話，就能帶女友回家過年，跟鄉親父老宣布好消息。

後來小薇發送一則約會社團連結給洪男，聲稱該社團美女如雲，還有選妃系統，可玩一夜情遊戲，洪男在好奇心及色慾驅使下，點選了喜歡的圖片，和暱稱「艷」的女子連結，對方聲稱有「類女友服務」及「全套或半套性服務」；讓洪男沉溺於桃色陷阱中，邀約對方見面。

由於女方向洪男聲稱，需先匯款「保證金」以示誠意才能外約，洪男不疑有他，依指示操作網路轉帳，前後匯款2筆共計4萬8000元，沒想到，對方收到錢後即避不見面，消失無蹤，洪男年終獎金飛了，才知受騙。

高雄市刑大經濟組組長李孟師提醒民眾，詐騙集團常扮演網友、投資顧問、客服人員等多重身分，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，佯裝交友，色誘匯款，網路交友有風險，可以不談錢，並善用165反詐騙官網「高風險賣場／詐騙Line ID」專區每週公告的「詐騙Line ID」資料，在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否曾被通報為詐騙帳號，以降低被騙風險。