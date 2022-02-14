散熱廠雙鴻(3324)、風扇廠建準及機箱散熱系統廠奇鋐(3017)因客戶佈局發酵，今年營運看好，近期法人積極加碼奇鋐、建準及雙鴻，今天3家公司盤中股價無畏台股重挫逆勢走高。

雖然2021年散熱產業飽受銅等原物料價格上漲之苦，不過，雙鴻及奇鋐分別在半導體、車用及伺服器等新領域佈局有成，不僅去年業績表現亮眼，今年亦可望維持成長趨勢。

3D封裝引爆半導體晶圓散熱需求，且資料庫中心液冷散熱商機湧現，雙鴻經過幾年的耕耘，成果可望自今年開始展現，加上非蘋智慧型手機品牌廠擴大採用VC(散熱板)，以及伺服器/商務NB/顯卡等產品線訂單良好，雙鴻樂觀看待今年業績。

雙鴻1月合併營收為14.84億元，年增10.72%，為單月歷史次高，亦是歷年同月新高；雙鴻表示，今年第1季營運有望挑戰歷年同期新高；全年業績亦可望創下歷年新高。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，加上公司在2019年底切入伺服器市場後，陸續拿下北美地區及大陸地區品牌大廠訂單，帶動公司整體營收及獲利在新冠肺炎疫情及中美貿易戰等衝擊下仍逆勢創高。

目前奇鋐產品主要為「散熱產品」及「電腦機箱及系統組裝」兩大區塊，其中散熱產品包括：3C散熱產品(NB/PC/平板/AIO/手機/電競VGA等)、通訊產品(基地台/網通)、伺服器及資料庫中心及其他；電腦機箱及系統組裝則包括：PC/AIO、伺服器及資料庫中心、通訊產品，另外公司也轉投資周邊裝置軸承的富世達(6805)。

通訊基地台標案及伺服器產品出貨穩健，奇鋐1月合併營收攀升至43.52億元，月增7.46%，年增22.54%，為去年5月以來新高；由於今年有新的伺服器CPU，奇鋐預估，今年伺服器展望會更好。

建準持續優化產品組合，拉升服務器/網通產品比重，目前建準伺服器產品以風扇為主，公司近幾年亦朝水冷系統產品研發佈局，HPC主機的水冷板已開始出貨，建準樂觀預期，今年伺服器及網通可望有不錯的成長，佔營收比重有望逾30%；在車用部分，建準主要客戶為歐洲及大陸車廠，去年車用受客戶端缺晶片影響不小，由於基期低，今年有機會較大幅度的成長，佔比可望較去年增加1到2個百分點。

建準1月合併營收為12.02億元，年增8.38%，建準表示，今年看起來很不錯，第1季營運可望優於去年同期，全年有機會較去年兩位數成長。