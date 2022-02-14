行政院長蘇貞昌今（14）日上午召開擴大防疫會議，指出「台灣模式」防疫模式已有相當信心，在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、疫苗覆蓋率穩定提升等3前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當調整。

行政院發言人羅秉成表示，此次會議針對國內外疫情及疫苗施打情形等議題進行討論。指揮中心表示，全球疫情減緩但仍險峻，鄰近多國因春節、開學及聚會活動等因素，疫情仍有上升趨勢，醫療量能呈現吃緊狀態。

相較之下，由於國人春節期間遵守防疫規定、第三劑疫苗施打率亦有提升，台灣本土病例近一周雖新增116例，但較前一周新增153例下降24％。不過，新增數起家戶及職場群聚事件，並有跨縣市傳播個案、部分感染源尚待釐清，雖然病例較上周減少，但分布較分散。

由於境外移入病例增加，社區傳播風險上升，整體疫情雖尚處可控範圍，仍應持續落實邊境檢疫措施、加強監視通報及採檢，持續醫療整備，提升疫苗涵蓋率因應。目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑82.28％、第二劑75.57％、第三劑29.3％，累計接種近4388萬人次。

蘇貞昌表示，感謝國人同胞在春節期間遵守指揮中心所訂防疫規範，以及地方政府就年前國內本土相關確診案例努力追蹤及匡列，使國內本土疫情暫未在春節期間造成衝擊，病例數甚至較上周下降近四分之一。

針對年前所發生的港區群聚案件，蘇貞昌請交通部航港局會同港務公司確實掌握全國七大國際商港狀況，針對各港口業者規模與性質，就相關防疫規範進行盤整並確實執行，以避免類似情形再次發生。

蘇貞昌指出，相較於周邊國家近期疫情呈上升趨勢，台灣在春節聚會活動頻仍狀況下，國內疫情仍趨平緩，這不僅代表指揮中心2年來訂定的防疫規範確實有效，以及台灣民眾團結展現積極配合態度，第三劑疫苗覆蓋率也逐漸上升，醫療量能亦屬充足。

蘇貞昌表示，此舉顯示在政府與國人一致努力下，防疫已具有相當成果，且已走出別具特色的「台灣模式」。在此國人與政府齊心合作的「台灣模式」基礎下，雖然未來仍可能出現本土確診案例，對於防疫已有相當信心。

蘇貞昌指出，政府必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界。因此，在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、疫苗覆蓋率穩定提升前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當調整。