根據經濟部加工出口區管理處統計數據顯示，受惠於全球半導體需求強勁，以及疫情帶動電子商務及資通訊商機，去年科技產業園區營運大爆發，營業額更首度突破新台幣4500億元，創下近20年新高。

加工處統計，全年區內公司家數首度突破700家、達到715家，進、出口額則分別成長32.4％及16.4％，達到117.27億美元及166.76億美元，而營業額更首度突破4500億元新台幣、年增16％，達到4656億元，另員工數亦突破8萬6千人，創下近20年新高，呈現經濟高度活絡榮景。

加工處處長楊伯耕表示，感謝區內廠商的貢獻，才能創造如此亮眼績效，展望新的一年，加工處將乘勝追擊，積極落實「開新區、育人才、促升級、推更新及拚永續」等五大施政重點，以布局新成長動能，讓園區營運持續再創高峰。

加工處說，今年仍將面對疫情、缺工、缺料等不確定因素衝擊，但目前區內投資仍十分活絡，加上區內廠商已積極布局5G應用、AIoT、車用電子及遠距商機等新興應用技術，預估今年園區表現仍持續成長。