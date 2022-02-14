為推動再生醫療產業，蔡英文總統今天預告即將制定再生醫療三法，透過增設專用基金的方式，積極獎勵再生醫療研究。並強調，政府也有延攬並且培訓人才的相關規劃，希望能夠帶動再生醫療產業的蓬勃發展。

110年度傑出生技產業獎獲獎單位包括臺灣生物產業發展協會理事長吳忠勳、榮譽理事長李鍾熙等人，今天由衛福部次長薛瑞元陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，生技產業是臺灣深具潛力的產業，也有比較多年輕世代的參與。在疫情期間，生技產業的發展，受到更高的關注和期待，臺灣的生技產業也持續在國際上嶄露頭角。除了高端疫苗的研發技轉製造，中研院團隊最近也領先全球，針對Omicron病毒發表了次世代mRNA疫苗，這些都展現出臺灣堅強的生技研發能力。

她肯定所有得獎單位的研發成果，見證了生技產業蓬勃的創造能量，更展現優越的經營策略及績效，「真的非常不簡單」。

蔡英文指出，過去這些年來，為了促進生技產業的發展，政府積極做了許多法規上的建構與調整。例如開放細胞治療、遠距醫療，還有成立智慧醫材專案辦公室。

她也預告即將制定再生醫療三法，包括《再生醫療發展法》、《再生醫療施行管理條例》及《再生醫療製劑管理條例》。她說，在再生醫療三法中，我們會透過增設專用基金的方式，積極獎勵再生醫療研究。我們也有延攬並且培訓人才的相關規劃，希望能夠帶動再生醫療產業的蓬勃發展。

蔡英文表示，臺灣最具優勢的產業之一就是資通訊產業，希望資通訊和生醫產業有跨領域的連結，發展出臺灣的優勢，這也是發展精準醫療的重要基礎。事實上，政府已經提出相關方案，引進巨量數據、人工智慧、區塊鏈、物聯網等最新科技，我們要繼續強化精準醫療的發展，打造屬於臺灣的精準醫療照護品牌。

她期待，在大家共同努力之下，資通訊和生醫這兩項臺灣深具優勢的產業能結合，要完成這些目標，需要所有先進與政府共同來努力。明天是元宵節，她也向大家拜個晚年，「祝福大家新年快樂，新的一年，生技產業虎虎生風」。