行政院長蘇貞昌今日主持擴大防疫會議，蘇貞昌表示，未來將推動「台灣模式」，政府也必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界，因此在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、以及疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當之調整。

指揮中心在會中報告表示，全球疫情減緩，惟仍險峻，鄰近多國由於春節、開學以及聚會活動等因素，疫情仍有上升趨勢，醫療量能呈現吃緊狀態。

有賴國人在春節期間遵守防疫規範，第3劑疫苗施打率亦有提升，我國本土病例近一周（2/7-13）新增116例，較前一周新增之153例下降24％，國內新增數起家戶及職場群聚事件，並有跨縣市傳播個案，部分感染源尚待釐清，雖病例較上週減少，但分布較分散。

因國內境外移入病例數增加，社區傳播風險上升，雖整體疫情尚在可控範圍，應持續落實邊境檢疫措施、加強監視通報及採檢，持續醫療整備，提升疫苗涵蓋率等因應作為。目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.28％、第2劑為75.57％、第3劑為29.3％，累計接種近4388萬人次。

蘇貞昌表示，感謝國人同胞在春節期間遵守指揮中心所訂防疫規範，以及地方政府就年前國內本土相關確診案例努力追蹤及匡列，國內本土疫情暫未在春節期間造成衝擊，病例數甚至較上周下降近四分之一。年前所發生的港區群聚案件，請交通部航港局會同港務公司確實掌握全國七大國際商港狀況，針對各港口業者之規模與性質，就相關防疫規範進行盤整並確實執行，以避免類似情形再次發生。

他也指出，相較於周邊國家近期疫情呈上升趨勢，台灣在春節聚會活動頻仍的狀況下，國內疫情仍趨平緩，這不僅代表指揮中心在這兩年來所訂定的防疫規範確實有效，以及台灣民眾團結所展現出積極配合的態度，第三劑疫苗覆蓋率也逐漸上升，醫療量能亦屬充足，顯示在政府與國人一致努力之下，我們在防疫上已具有相當成果，且已走出別具特色的「台灣模式」。

蘇貞昌強調，在國人與政府齊心合作的「台灣模式」基礎下，雖然未來仍可能出現本土確診案例，不過我們對於防疫已有相當的信心，而政府也必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界，因此在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、以及疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行合理適當之調整。