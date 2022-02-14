針對前台北市長郝龍斌、戰鬥藍紛紛提及藍白合，新黨大黃蜂團隊今舉行記者會，支持無黨籍立委高金素梅代表人民的「生存正義」參選高雄市長，反嗆國民黨這幾年成了什麼事？並替城中城大火罹難者擊鼓申冤，甚至拿出「光劍」作勢砍下蔡英文總統、高雄市市長陳其邁頭像。

新黨大黃蜂團隊召集人王萬邦表示，郝龍斌稱他黨成事不足，「但國民黨這幾年成了什麼事？只會說嘴、敗事的一堆，郝龍斌就是其中的代表」。人民已經厭倦政黨對決，人民要的是「正義對決」，油價再飆破31，連雞蛋也缺貨、漲價，這代表人民基本的「生存正義」都成為奢侈，不需要更多政黨合的政治算計，但上週終於看到有國民黨的良心站出來支持高金素梅參選高雄市長，這就是放下政黨之私、為民請命的作為。

新黨輿情中心主任季節指出，高金素梅比絕大多數的國民黨政治人物都更配得上被稱為「戰鬥藍」，面對民進黨，藍營需要的是戰將，是能夠再度燃起「韓流」的救世主，現在看來，高金就是這樣的人，高金救世主。

大黃蜂成員劉榮之指出，高雄城中城大樓火災造成46人死亡、43人受傷，是台灣二戰後史上死亡人數第二多的建築物火災，發生公安事故後，法律責任由司法單位調查處理，行政責任則由市府負責，高雄市工務、消防2局長下台，然而4個月過去了陳其邁該負的政治責任呢？劉榮之擊鼓替46位罹難者申冤，提醒裝傻的市長該負起他應負的政治責任。

大黃蜂成員陳品維與彭佳禹也出席記者會，陳品維痛批陳其邁的冷血，高喊「高雄高金亮金金，高雄市長選高金，正義之劍砍小英！」，並拿出一把光劍砍向蔡英文與陳其邁的頭像。