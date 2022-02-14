日前鳳梨、釋迦生產過剩，產銷缺口高達37萬箱，結果農委會請國營事業協助買單，遭批是「史上最誇張農產品採購案」，現更有農業專家在臉書爆料，去年12月農委會稱有1萬箱釋迦將空運至日本銷售，但實際查詢稅則品項卻只有600公斤，質疑「農委會為什麼敢這樣肆無忌憚的做大內宣呢？」

農業專家「Lin bay 好 油」在臉書表示，現在的農委會與過去不同，多了一種造假大內宣的惡習，雖然屢屢被抓包，但還是繼續這樣做。

「Lin bay 好 油」指出，2018年蕉價很差，農委會輔導成立的台農發開拓市場成功，稱會有10櫃、上百噸的香蕉去中東，結果最後被抓包實際只有去3櫃、40多噸；2020年時，澳洲開放台灣生鮮鳳梨輸入，在農委會大肆宣傳下連總統的FB都做了圖，結果實際上沒有鳳梨去澳洲，被他踢爆後農委會的台農發才馬上出口2噸的鳳梨去澳洲，做出生鮮鳳梨有輸出澳洲的成績。

「Lin bay 好 油」說，去年鳳梨、釋迦出狀況後，農委會又繼續搞大內宣，在2021年12月15日稱與外銷業者及食品加工廠合作，目標是要達到外銷2000公噸的冷凍鳳梨釋迦，並指出有跨境電商業者取得超過1萬箱訂單，在台南裝櫃後隔天就會以空運的方式運到日本，但實際查詢去年去日本的冷凍釋迦的稅則品項只有一筆，總重僅有600公斤，若以冷凍釋迦一箱3公斤規格換算僅有200箱，「號稱的1萬箱，最後只有200箱，執行率2%」。

「Lin bay 好 油」質疑「農委會為什麼敢這樣肆無忌憚的做大內宣呢？」並補充指出今年1月的關務資料還沒出來，希望等資料更新後會有滿滿的日本外銷打臉他。