平時上節目總是直率搞笑又放很開的藝人楊繡惠，相當受到觀眾喜愛，只是最近似乎有很多人踩到她的「地雷」，繼先前因朋友背著老公偷腥，讓她公開po文大罵「在（再）裝無辜啊！我看老天爺怎麼收拾你！」，今天凌晨(12/14)楊繡惠又被惹怒了，直接點名某男子慣性天天約砲，怒斥「你們醒醒吧！」。

人緣好又隨和的楊繡惠，最近一直被惹火，今天凌晨她在臉書po出一篇簡單但意味深長的文，寫道：「我真的不要曾經是我的粉絲的人，被一個年過半百的男人騙！」，指出男方有小孩，也跟小孩的媽媽住在一起，但卻做出令人髮指的渣男行徑，「每天交友軟體約砲，要利用粉絲買東西在哄騙，你們醒醒吧！」。

楊繡惠臉書po文。(翻攝自楊繡惠臉書)

在文章中，由於提到「利用粉絲」行騙，因此被揣測文章所指的渣男，可能是圈內人，而楊繡惠這篇文章一出，立刻引發網友議論，她還在留言區加碼爆料，「騎重機騎到重機女生也被騎，然後騎到哪裡看附近哪裡交友軟體、有女人，約出來砲！」，讓眾人瘋猜渣男身分。

楊繡惠的po文引發議論，不少網友光是看她描述的這些「事蹟」，就氣到不行，「真是“髒東西”一個！姐妹們要多小心」、「遏止壞的事就是要揭發避免讓更多人受害。也讓做壞的人知道是有報應的」、「姐，公布出來是誰，昭告天下，免得又有人受騙」，但也不少人心疼楊繡惠，覺得網路世界跟媒體很可怕，勸她別做情緒化po文，反而傷到自己的形象，而楊繡惠也親自回應呼籲她公開渣男身分的留言，放話：「如果他敢在(再)毀謗我我就公布！」。