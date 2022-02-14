青春期時因為性荷爾蒙分泌增加，會刺激皮脂腺分泌過多油脂，長出惱人痘痘。就有一名女網友透露，自己會將痠痛藥布貼在痘痘上，隔天就能將痘痘整顆拔除，超神奇效果也讓旁人嘖嘖稱奇，不過食藥署提醒，痘痘困擾應找皮膚科看診，小心弄巧成拙延遲治療。

原PO日前在《Dcard》PO文指出，媽媽過去曾跟她分享，將痠痛藥布剪小塊貼在痘痘上，隔天再撕下來，痘痘就會被完整拔除，讓她覺得十分神奇，剛好最近臉上長了一顆超大的痘痘，因此決定親自驗證成效如何。

接著她附上一張照片，只見藥布上黏著一顆完整的乳白色痘痘，看起來又圓又飽滿，讓她忍不住驚呼「不愧是傳說中很厲害的妙招，真的超讚的啦！」但她也提醒，畢竟是將藥布貼在臉上，會有點刺激皮膚，如果是敏感肌恐怕不太適用。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「好圓好療癒喔！還以為是珍珠」、「我媽也是這樣說！認真覺得有效，還能順便消腫」、「從小用這招到大沒留過痘疤，很好用」

事實上，衛福部食藥署過去就曾闢謠，指痠痛藥布會讓人聯想到抗痘，或許是因為裡面含有水楊酸甲酯，被誤以為與水楊酸相同。然而，痠痛藥布並不能帶來這樣的效果，臨床上是用來緩解肌肉或關節的疼痛，至於水楊酸甲酯的抗發炎效果，是否能在痘痘上展現相同療效，目前尚未證實。

食藥署表示，若有痘痘的困擾，可以找皮膚科醫師看診，千萬不要誤信偏方而延遲治療。萬一擅自嘗試偏方，拿自己的臉做實驗，一旦造成各種刺激性皮膚發炎、過敏等併發症才求醫，反而更花錢耗時。