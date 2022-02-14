台南紅蔥頭產量占全台的92％，種植範圍集中在沿海地區。（張毓翎攝）

七股區農會19日上午將在農會舉辦七股紅蔥頭產業文化活動，今天舉辦宣傳記者會。（張毓翎攝）

台南紅蔥頭受到疫情衝擊，盤商收購意願和價格都偏低，為鼓勵大眾多使用紅蔥頭，七股區農會19日將舉辦紅蔥頭產業文化活動，台南市長黃偉哲今天參加宣傳記者會，與總舖師汪義勇一起製作紅蔥頭酥，酥炸後的紅蔥頭香氣撲鼻，黃偉哲稱讚台南的好蔥，即使隔了一層口罩，還是聞得到濃濃的蔥香味，歡迎市民朋友多買回家自己料理。

七股區農會19日上午將在農會舉辦七股紅蔥頭產業文化活動，現場有紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、親子DIY、七股紅蔥頭體驗之旅等活動，還有青農巿集、農特產展售，並發送200份的紅蔥虱目魚粥品嘗券，讓現場民眾排隊換取。

七股區農會陳崇欣總幹事表示，去年疫情影響，無法開放內用，致餐廳或小吃業者使用量減少，盤商因庫存量消化不完，進場收購的意願便降低，19日的紅蔥頭產業文化活動，現場販售紅蔥頭以及其加工商品，歡迎大家一起來共襄盛舉，支持國產在地優質農特產品。

黃偉哲說，台南紅蔥頭產量占全台的92％，種植範圍集中在沿海地區，該區種植出的紅蔥頭品質佳，不管是製作成紅蔥頭酥，或融入在肉燥、意麵、鹹粿以及綠豆椪等都很適合，常讓人一吃成主顧，不怕貨比貨，只怕不識貨，歡迎其他地方的紅蔥頭來挑戰。