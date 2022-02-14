叫10個傳播妹只來8個 2男友人前「丟臉」砍馬伕出氣(李文正翻攝)

北市樊姓、洪姓男子，日前到KTV唱歌，打算找10位傳播小姐卻只來了8位，害兩人在朋友面前沒面子，為了出氣找來楊姓車伕理論，雙方口角要求退錢，遭車伕拒絕，2人持刀砍傷楊男的手臂、背部，送醫時因刀傷通報警方，員警昨天晚間逮捕犯案的樊等兩人到案，依傷害等罪移送法辦。

28歲楊姓車伕，載送小姐到各大酒店、KTV或是餐廳，25歲樊男與20歲洪男日前打電話要求10名傳播小姐，卻只來8人，2人覺得很沒面子，氣得要找傳播公司，但因電話聯繫不上，只能找到車伕，雙方13日凌晨2點13分約在康定路談判。

樊2人在車上已拿刀出來比劃，要求車伕退錢，但楊稱自己無法作主，下車反擊，隨即遭2人持刀砍傷左手臂、左肩，樊隨即逃逸，警方獲報根據監視器追查，昨天深夜在日租套房逮捕2人。

楊男背部受傷，提告傷害，但因債務糾紛，但因雙方債務糾紛，樊男目的是為了錢財，警方為求慎重，依強盜等罪嫌移請檢方後續偵辦。