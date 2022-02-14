31歲尤小姐，懷第1胎時有「子癲前症」，俗稱妊娠高血壓，自12到13周開始，平均收縮壓都在160毫米汞柱以上，16到20周明顯出現下肢水腫，稍微行動就會喘不過氣，且症狀越來越嚴重。台中醫院婦產科醫師林新旺提醒，孕婦在孕期出現癲癇症狀，有7大徵兆出現，要立即就醫治療，並及早預防。

台中醫院婦產科醫師林新旺指出，當時患者血壓飆升，到醫院時出現血壓大於160／110毫米汞柱，無法有效控制，全身水腫、噁心、嘔吐、頭痛等症狀，懷孕後期體重快速增加，每周平均增加2公斤以上，上腹部疼痛，經詳細評估，須在37周時剖腹生產。

林新旺說，最後患者施打催生藥後，被推進手術房進行剖腹生產，期間血壓一度飆至190毫米汞柱，導致剖腹產時發生大出血500c.c以上，所幸嬰兒順利生產，患者在病房內接受8天的觀察，平安出院。

林新旺表示，妊娠高血壓是臨床上不可不慎的「母嬰殺手」，主因是由於全身性血管攣縮所造成。血管攣縮的結果會導致血液量減少，影響胎盤功能，進而對胎兒生長造成負面效應。

林新旺指出，妊娠高血壓除了容易造成胎盤早期剝離及胎兒窘迫之外，也因為胎盤功能較差，容易使胎兒體重過輕、羊水過少等等，這些都是孕婦產檢時必須得注意的要項。

林新旺表示，一般妊娠高血壓若合併蛋白尿與水腫，就屬於「子癲前症」。約有5％的妊娠高血壓產婦會出現子癲前症。林新旺醫師建議，若產婦有輕微的高血壓，就盡量在家中休養，注意水腫程度並密切監測血壓變化，並以口服降血壓藥物來控制血壓；飲食則建議多補充蛋白質，切勿吃太鹹或鈉含量高的食物。

林新旺醫師呼籲，一旦產婦出現7大症狀，包括，血壓大於160／110毫米汞柱；當次尿蛋白高於100 mg／dL；全身水腫、噁心、嘔吐、頭痛、視力模糊、頸部僵硬；小便量減少體重快速增加；上腹部疼痛等，立即就醫觀察治療，及早排除妊娠高血壓危害。