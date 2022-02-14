根據研究，國高中生睡眠普遍不足，是否延後上課時間至上午9時30分，讓孩子睡久一點，在去年引發熱議，教育部稱將進行研議，目前仍無下文。而北市成功高中從本學期開始，不只取消早自習，更廢除朝會升旗，學生每天在上午8時10分前到校即可，也讓學生上學時間再度引發關注。入口網站《Yahoo》今起以「國高中若延後到9:30上學，你支持嗎？」為題進行網路民調，截至13:30止，有7500名網友進行投票，其中有18.6%表示非常支持、15.1%還算支持、21.3%不太支持、33.9%完全不支持、11.1%不知道/沒意見。

該民調投票時間至17日止，其中一題詢問網友，「北市成功高中率先取消早自習和朝會，學生每天8時10分前到校即可。你認同嗎？」截至13:30止，有26%網友表示非常認同、32.5%還算認同、14.3%不太認同、15.5%完全不認同，以及11.7%為不知道/沒意見。

至於「你認為現在國高中學生壓力大嗎？」則有44.3%網友說壓力越來越大、28.9%為每一年差不多、14.8%壓力越來越小，以及12%為不知道/沒意見。

另外，根據《中國時報》今報導，有專家表示，現行108課綱規定國高中生每周上35節課，根本不可能讓學生9點30分才到校上課；建議應維持上午8點左右上第1節課，但可取消早自習或讓早到學生自主決定要做什麼，也可考慮不要第8節輔導課，減少學習壓力。