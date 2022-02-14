第56屆超級盃中場秀由嘻哈教父德瑞博士領軍。（環球音樂提供）

影集《月光騎士》在超級盃發布全新預告。（環球音樂提供）

1年1度的運動暨音樂盛事第56屆超級盃中場秀於台灣時間14日上午在美國加州的SoFi體育場圓滿落幕。本屆由嘻哈教父德瑞博士領軍，集結饒舌界神級人物阿姆、肯卓克拉瑪、史奴比狗狗，以及靈魂R＆B歌姬瑪麗布萊姬，這4王1后加總共擁有44座葛萊美肯定的神陣容，帶來14分鐘含金量超高的演出。

此次舞台以5台白色連結貨櫃車呈現，地底鋪上城市夜景的畫面，呈現嘻哈文化中的街頭元素。開場由德瑞博士和史奴比狗狗帶來經典歌曲〈The Next Episode〉揭開序幕，接著原先沒有在表演名單上的五角，以倒吊姿勢演唱冠軍單曲〈In Da Club〉驚喜登場；瑪麗布萊姬站在車廂屋頂上，以一襲閃亮銀白色亮片裝吸引眾人目光，獻唱歌曲〈Family Affair〉和〈No More Drama〉。

許久未出現在光幕前的肯卓克拉瑪，則是率領黑衣舞群從紙箱中帥氣出場，歌曲〈Alright〉一出全場氣氛沸騰；而最後1位現身的就是饒舌之神阿姆，他站上屋頂身穿招牌帽T，率領樂隊演出神曲〈Lose Yourself〉；隨後舞台下降，德瑞博士以鋼琴演奏轉場，與史奴比狗狗共同壓軸獻唱〈Still D.R.E.〉，6位巨星最後也齊聚一堂，寫下嘻哈歷史新畫面。

其中討論度最高的片段之一，就是阿姆在唱完〈Lose Yourself〉後，做出單膝下跪與手扶頭頂的姿勢，被認為是在向四分衛球員科林卡佩尼克致敬，因其在2016年於球賽開始前的國歌演唱橋段下跪，以抗議種族主義與警察暴力行為。

另影音串流平台Disney＋也於14日的超級盃賽事上，發表了漫威影業全新影集《月光騎士》全新預告，同時發布全新主視覺海報，揭開這位具有埃及神秘色彩、患有多重人格的漫威英雄面紗。