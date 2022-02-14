邱鋒澤昨演出結束受訪。（原音兄弟提供）

邱鋒澤13日舉辦演唱會，終於完成這場因疫情而延後了4次的演出，他會後受訪坦言整場演唱會一直努力忍住不哭，提及他第一套造型服裝，墨綠絨質西裝外套裡什麼都沒穿，是現場觀眾票選最喜歡的一套，邱鋒澤笑說：「他們喜歡看我露，畢竟我比較少露，今天有驚喜的感覺。」他自認身材還行，因前陣子沒有太多工作，有比較多時間專注健身，目前練出微微胸肌。

他這次演出歌單似乎避開與采子合唱的歌，邱鋒澤直言：「有很多新的歌一直進來，不一定每首歌都會唱，而且一開始選歌就沒有放進來，歌單是有不斷變動。」獻唱〈分開的學問〉時閉眼表情投入，是否因歌詞呼應他前陣子分手采子的情傷，邱鋒澤委婉表示：「這首情歌需要很投入，通常會留到演唱會才唱，歌迷聽到後都會拿出手電筒，變成一種約定習俗。」

他今情人節在工作中度過，近期正全心準備19日五堅情在高雄巨蛋的演唱會，期許自己年底前再推出一張新專輯，並且多辦幾場演唱會，回饋等待許久的粉絲們。