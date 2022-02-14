被稱「煙火哥」的邱姓男子，4年前與藍姓女子有車禍糾紛，他製作藍女確診的假訊息傳單發放，也朝藍女潑糞、在公路駕車針對藍女乘坐的車子逼車，台北地方法院判刑10月，可易科罰金30萬元。他另在去年11月到藍女住家點燃爆竹，法官依社維法判罰6000元。

邱男在2018年與藍女有車禍糾紛，但因為賠償問題雙方鬧翻，他心生不滿，多次在藍女居住社區附近施放煙火洩憤，被民眾戲稱為「煙火哥」，檢方依公共危險、恐嚇等罪起訴，法院將他判刑。

去年疫情警戒的時期，邱男開車在新店區中興路沿途發放假訊息傳單，傳單指稱，藍女是自費快篩陽性確診，她是公務員又不顧他人死活前往新店，「我相信新店會變成第二個萬華」，他還不斷騷擾藍女。

刑事部分，台北地院將邱依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪論罪，各判刑4月，都可易科罰金，合併執行10月。

北院將邱判刑後，他又在去年11月25日下午2點多，到藍女的住處附近，將爆竹放置於該處並點燃引線後離去，點燃爆竹造成巨大聲響，嚴重影響當地居民生活安寧，台北地院依違反社維法之放置有殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，處罰6000元。可抗告。