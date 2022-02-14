今天(2/14)是一年一度的西洋情人節，不少情侶會外出約會，氣氛對了還可能會「恩愛」一下，不過與伴侶共度美好春宵的同時，也要記得做好安全措施，疾病管制署就貼心地在臉書粉專提醒，有正確的安全性行為知識，並且正確使用保險套，才能防治性傳染病，享受戀人間的樂趣；此外疾管署也列出常見的保險套錯誤迷思。

1、保險套放皮夾

保險套不耐高溫，長時間放在皮夾內會造成保險套乳化變質。

2、戴兩層比較安全

戴兩層保護力不會比較好，反而可能因為摩擦增加破損的機會。

3、用了就能避免感染所有性病

全程戴套並依照「撕、捏、套、取、丟」的正確步驟，才能減少接觸病毒的機會。

4、用凡士林、嬰兒油來當潤滑液

油性潤滑液會造成保險套乳化破損，搭配水性潤滑液才安全。

5、口交時不需戴保險套

仍可能感染A型肝炎、桿菌性痢疾等傳染病。

6、過期了還可以用

保險套超過保存期限會因品質劣化或破裂而失去保護效果。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕則提醒，男性在和另一半恩愛時也要注意安全，否則一不小心就可能發生「陰莖骨折（Penis Fracture）」的憾事，通常發生當下會感到一陣劇痛，並突然聽到破裂、爆裂聲，或是從勃起狀態立刻變軟，陰莖也會有局部腫脹與血腫、彎曲變形等徵狀，嚴重甚至傷到尿道、出現血尿，因此一發現異狀就千萬別硬著頭皮繼續上陣，一定要盡快到急診就醫治療。