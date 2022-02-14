年底地方選舉在即，國民黨搶攻年輕族群，14日推出26歲蔡宗豪參選台南市中西區、北區市議員，是藍營台南市檯面上參選的唯一年輕新血，獲得7位藍營議員聯名好評推薦。

國民黨新血來了，蔡宗豪曾任國民黨台北市議員羅智強助理1年多，擔任政治人物助理前，曾經進入保險業，有感於社會弱勢需要政治力須介入，選擇投身政壇為鄉親打拚。

國民黨4年前的中西區、北區的議員選舉，在6席中攻下3席與民進黨戰成平手，今年除了洪玉鳳涉案退出選舉，謝龍介宣布參加台南市長黨內初選，可預見空出2席。

國民黨今年底在中西區、北區議員選舉除了爭取連任的老將許至椿占有1席，有資深媒體人姚正玉、北區永祥里長高凱旋表達參與黨內初選意願，加上蔡宗豪將形成3搶2局面。

蔡宗豪是國民黨台南市目前參選人中最年輕的新血，他的加入代表國民黨搶攻年輕族群的決心，獲得李中岑、王家貞、蔡育輝、蔡淑惠、李鎮國、曾培雅、方一峰7名議員好評推薦。

蔡宗豪表示，參選前有朋友質疑為何在台南不加入執政的民進黨，卻要選擇資源少的國民黨，他認為台南市其實還有很多年輕人支持國民黨，只是比較低調，政黨政治是良性競爭，需要的是感恩，而不是仇恨，決定勇敢站出來。

看見國民黨終於有新血參選，藍營資深議員紛紛回憶當年參選年紀，有感國民黨真的需要年輕人參加，給選民看到世代交替。