寄人籬下該有的禮節要有！1名女網友抱怨妹妹男友住進他們家已經2年，對方恐怖的衛生習慣讓她受不了，像是2天洗1次澡、身上有體臭卻不自知，有腳臭且鞋子不放鞋櫃，衣服2個禮拜洗1次等行為，對方甚至從未分擔過房租，還會在家人面前直接抽菸，她向妹妹反應竟遭回不喜歡可以搬出去。

該網友在Dcard上發文稱，她妹妹的男友住進他們家已經2年，當初妹妹完全沒有知會家人，讓家中全是女生的家庭突然多了1名男子，妹妹男友生活習慣很差，不但東西亂丟、有體臭不愛洗澡，甚至會在不抽菸的家人面前抽菸，過節時從沒有基本禮數，也不願分擔房租，原PO曾向妹妹抱怨，還遭對方回不喜歡可以自己搬出去，妹妹還說母親都沒反對，原PO沒資格說話。

1名女網友抱怨妹妹男友住進他們家已經2年，對方恐怖的衛生習慣讓他受不了，像是2天洗1次澡、身上有體臭卻不自知，有腳臭且鞋子不放鞋櫃等行為。（翻攝自Dcard）

該網友說，妹妹男友的骯髒程度是2天洗1次澡，腳臭且鞋子不放鞋櫃，衣服2個禮拜洗1次，洗完的衣服會直接丟在客廳沙發，且從來不為主動打掃家裡；原PO說妹妹男友家明明就住附近且有買房，不明白為對方何賴在他們家，強調並非討厭對方，而是住別人家應該要有基本的禮節。

其他網友留言「勾引他，然後跟你妹說他是渣男，結案」、「她男友是什麼流浪漢嗎，你妹也是很會找…辛苦你了」、「直講：你是無家可歸嗎」、「妳妹交不到更好的嗎」、「很簡單，睡覺時走到他們房間，狂扇他男友巴掌，隔天說你什麼都不記得了，再聯合你家人騙他說你有夢遊症」、「叫他滾」。