砷化鎵三雄進入淡季，元月營收與首季展望皆欠佳，遭到外資看壞，直指大陸智慧機客戶需求不振，對宏捷科（8086）調降評等與目標價，而對穩懋（3105），雖多未調整評等，但幾乎都下修財務預期與目標價；在投資氛圍低迷之際，三雄14日行情冷颼颼，目前跌幅在2.34～7.48％，以全新（2455）目前下跌7.48％最多。

然身為上游磊晶廠的全新，元月營收重返成長軌道，月增7.65％、年增6.37％，達2.90億元，是砷化鎵族群中唯一成長者，驚豔市場預期。

據統一投顧報告指出，穩懋對今年首季財測，因淡季與工廠歲修影響，給予季減20～23％，低於市場預期。不過，2022年穩懋維持擴產計畫，新增3000～5000片／月，擴增產能約10％，預期今年下半年可開始貢獻，仍見穩懋對下半年需求有信心，且即使市場雜音多，穩懋長期擴產計畫不變。但因短期營運轉弱，大盤面臨本益比下修， 因此，短線看法轉為中立。