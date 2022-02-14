竹北東興圳「花燈迎天穿 虎虎生竹風」活動，在水面投影天穿日起源的女媧補天的故事。 （羅浚濱攝）

竹北東興圳「花燈迎天穿 虎虎生竹風」活動，吸引大小朋友賞燈。（羅浚濱攝）

縣長楊文科說「花燈迎天穿 虎虎生竹風」，19日新埔鎮有一年一度的花燈踩街活動。（羅浚濱攝）

新竹縣政府結合元宵節和天穿日在竹北東興圳舉辦「花燈迎天穿 虎虎生竹風」，各社區發揮創意做出專屬虎年花燈，童趣區的巧虎、皮皮獅等花燈 也吸引民眾爭相拍照打卡，並在水面投影天穿日起源的女媧補天的故事。

縣長楊文科表示，東興圳孕育竹北先民拓墾的歷史，縣府打造成為舒適宜人的水圳公園，結合元宵節和客家人特有的節慶天穿日，首度運用科技採用大型「水岸光雕」，將女媧補天的故事投影於水面上，別具創意。

東興圳沿線規畫競賽花燈區，由新埔鎮社區打造的9座花燈精彩展示，各個社區發揮創意做出專屬虎年花燈，童趣區有巧虎、皮皮獅等花燈，神話區為女媧、白虎傳統花燈，並加入音樂和親子等活動，讓大小朋友能在岸旁度過浪漫的夜晚，將展出至20日。

民眾在賞花燈之餘，還可以參與花燈人氣投票，投下最喜愛的花燈作品給予社區支持，就有機會抽六福村主題遊樂園、綠世界及小叮噹科學主題樂園門票等好禮。

13日晚邀請到原子邦妮、Crispy脆樂團、好樂團連番開唱，現場天候小雨飄飄，仍不敵民眾的熱情，住在附近社區大樓的民眾說，縣府完成東興圳工程後，每天都來散步運動，加入燈飾和花燈後也很棒，讓小朋友感受到元宵節的歡樂氣氛。

楊文科說，19日新埔鎮有一年一度的花燈踩街活動，將從新埔中正路熱鬧登場，集結超過50支堅強陣容隊伍參與，活動期間還有「福虎賀歲新埔文化之旅」集章換好禮活動，歡迎民眾前來體驗不一樣的客家傳統節慶盛事。