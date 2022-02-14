華裔NFL球員泰勒瑞普（Taylor Rapp／中文名遲友駿）14日在超級盃幫助洛杉磯公羊隊勇奪冠軍，並且在獲勝後向女友達妮強生（Dani Johnson）求婚成功！美國體育網站稱讚遲友駿：「他是全隊最聰明的人，不但拿走冠軍戒指，現在還可以交出訂婚戒指了。」公羊隊官方推特隨即發文恭賀。

超級盃在東亞時間2月14日開賽正逢情人節，不過美國時間才2月13日，雖然等到隔天求婚也不遲，但是在贏得超級盃之後當著全國電視鏡頭求婚，《SB Nation》稱讚他這才是聰明人。畢竟情人節求婚的人很多，不可能比他現在開口更受到關注了，「今天跟球隊慶祝完，隔天就跟未婚妻共進晚餐，不用再花時間去準備。」

遲友駿單膝跪地，拿出戒指向達妮求婚，她戴上婚戒之後在身旁眾人的歡呼中與遲友駿相擁，成為超級盃最美妙的時刻之一。遲友駿忙著慶祝之餘，也在IG貼出自己捧著冠軍盃的照片寫著：「世界冠軍」。

未婚妻達妮強生與遲友駿交往很久了，IG上多次出現兩人合照。做為防守組的安全衛，此戰遲友駿賞給對手7次擒抱，賽後則是把達妮也抱回家了。遲友駿是華裔美國人，父親是來自加拿大的白人，母親來自大陸上海。

洛杉磯公羊隊終場23-20戰勝辛辛那提孟加拉虎，贏得非常驚險，公羊隊到最後1分半達陣才又超前比分。這是他們暌違23年的超級盃冠軍，接下來大概要連續慶祝1個星期。