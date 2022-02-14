宋江在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中飾演氣象廳統籌二部特別預報員「李時雨」。（Netflix提供）

朴敏英、宋江第2集不小心因喝醉上了床。（摘自Netflix）

韓國浪漫愛情劇女王朴敏英在主演新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中飾演氣象廳科長，與小8歲宋江飾演的特別預報員大談職場戀，2人日前接受台灣媒體視訊聯訪，中文超流利的朴敏英一開場就不忘先用中文向大家拜晚年喊「新年快樂」，她也坦言是心情容易受到天氣影響的類型，「就像是夕陽，還會是有不同顏色嘛，顏色越漂亮心情就越好，感覺特別有異國情調，例如『我現在是在台灣嗎』這種」。

至於平時預測天氣的第六感準不準，朴敏英說「我還算滿準的，只要感覺身體不舒服就會下雨」，還不忘自虧是不是因為年紀大了，宋江則說自己會關心天氣，但不太會去預測，而是選擇接受，「今天天氣好，就會覺得天氣晴朗，天氣不好，就會覺得天氣陰暗，隨遇而安，隨著天氣的不同，當天的生活模式也會變得不同」，朴敏英事後也補充「我大部分都會看天氣預報，尤其是要開車的前1天，某次天氣預報說會下雪，但是說只會下3到4公分而已，所以我就很有自信地開車前往大田參加親戚婚禮。結果上路5小時都還沒離開首爾，就直接掉頭去吃烤肉了」。

談起對彼此的第一印象，朴敏英透露宋江當時不是像現在這麼開朗的樣子，而是穿著黑色戰壕大衣，「就像烏雲一樣」，笑虧對方像「陰天」，宋江則說初次見面是帶著緊張的心情到現場，並大讚「發現前輩有很多想法，只要提出一件事情，她對事情會有很厲害的想法」，再被問及以氣象用語形容彼此合作的感想，朴敏英先是表示「預測正確」，宋江也相當認同，不忘賣關子說「到後來就有這種感覺，尤其是最後1集的時候」，要觀眾記得準時收看。

朴敏英還分享了拍攝時的小插曲，「因為這部劇是事前已經拍好的，所以很熱的夏天要圍圍巾穿外套拍攝秋天的戲，結果到了冬天時就說是夏天，讓我們穿短袖」，訪問結束時，她再度用中文喊「謝謝大家，真的辛苦了」，讓參與的媒體備感窩心。《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》每周六、日晚上11點在Netflix與韓國同天更新。