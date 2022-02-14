被網友封為「東洋乳神」的26歲日本寫真女星天木純（天木じゅん），擁有天使臉孔與I罩杯兇猛好身材，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，讓她人氣始終居高不下。而經常透過社群媒體與粉絲互動及分享生活的她，近日在抖音上PO出一段到南韓旅遊時的短片，並在其中大方秀出傲人的曲線，令網友們大噴鼻血。

天木純日前在個人的抖音帳號上，PO文表示「好想趕快出國」並分享疫情爆發前，前往韓國旅遊時的短片。影片中只見她剪了一頭俏麗短髮，身穿一件灰色的深V細肩帶洋裝，低頭吃著韓式拉麵，而鏡頭由上往下拍的「上帝視角」使她飽滿的上圍曲線一覽無遺，讓不少人看了紛紛留言「好吃嗎？你好可愛」、「看妳吃我也餓了」、「短髮的妳也超可愛」、「果然是童顏」吸引超過2.3萬人觀看。

另外，今（14）日正逢一年一度的情人節，天木純稍早也在社群媒體上更新影片，只見她頭上戴著誇張的大紅色蝴蝶結頭飾，身上穿著棕色的深V短版針織上衣搭配橘色短裙，跪坐在椅子上，跟著音樂忽上忽下，彈嫩的雙峰也因此跟著上下晃動，同樣令網友看得臉紅心跳，忍不住表示「性感又可愛」、「忍不住看了100次」、「這影片怎麼這麼長」、「雖然不懂影片的真實含意，但會讓人想要一直看」、「最高！！！」、「好晃好晃」、「最棒的情人節禮物」。