有意代表國民黨參選台南市長的國民黨立委陳以信，近日不斷在臉書上質問現任市長黃偉哲，繼交通安全議題後，今在臉書上痛批，台南房價高居不下、穩居六都第一，但所得卻沒有跟著上升，台南年輕人在黃偉哲任內愈來愈難買房子，要求台南市長給一個答案。

陳以信指出，根據內政部不動產資訊平台的數據，過去幾年來六都的房地產，可能（新屋）成交價，台南上漲高達72％，六都第一名；六都住宅（老屋）價格指數，台南上漲 26％，也是六都第一名。

陳以信表示，台南房價越來越高，但台南人所得卻沒有同步上升。他指出，南部六縣市的房價所得比，「台南 8.29 倍，位居第一，比高雄還要高，更遠超雲嘉嘉屏四個縣市」，他說，過去3年上漲最快，從107年第四季的6.67倍，快速拉大差距到 8.29 倍。

陳以信直言，請問台南市長黃偉哲，為何拉抬台南房市這麼行？可否拉抬台南年輕人薪水也這麼行？並敬告黃市長，現在防疫最重要，這些問題沒有要黃偉哲在防疫記者會回答，但這不是政治口水，是台南重要市政問題，台南年輕人有權向台南市長要一個答案。