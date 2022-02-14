台中市太平區酒桶山的「太平苗圃」，一到周末假日常湧進許多人潮，原有1座公廁，建設局再新添2間公廁，計有3間廁所，提供民眾使用。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區酒桶山的「太平苗圃」，一到周末假日常湧進許多人潮，尤其新春期間，園區的美景吸引大量遊客到山區旅遊放鬆，走走逛逛，難免有如廁需求，卻僅有1間廁所且大排長龍，常讓急著如廁的遊客「很煎熬」，國民黨市議員賴義鍠指出，已向市府相關單位反映，並再增2個流動廁所，提供民眾使用。

國民黨市議員賴義鍠表示，「太平苗圃」位於太平區東汴里的山上，是太平區「秘藏景點」，近期被網美喻為「落羽松秘境的太平苗圃」，苗圃內除了苗木區以外，特別利用天然地形塑造一處自然水池地景，水池旁喬木以落羽松為主，適逢冬季，落羽松呈現休眠狀態，葉色由綠轉為紅色，讓人感受異國風情。

賴義鍠說，今年春節9天連假期間吸引許多民眾前往「太平苗圃」，其落羽松和大水池，形成天然美景，到當地拍照打卡的人潮愈來愈多，因民眾踴躍參觀秘境，但園區內僅設置1處廁所，常常大排長龍造成使用上不便，將增設2個流動廁所，共3座公廁給民眾使用。

台中市建設局表示，市議員賴義鍠於2月9日向建設局人員提出建議，太平區「太平苗圃」再增設2座流動廁所，以因應人潮，提升服務品質，而廁所是民生最必需的設備，於2月11日已經完成新添2座公廁的設置。