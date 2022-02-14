美國紐約再度發生亞裔無端遭到攻擊、致死的案件，一名35歲亞裔女子昨（13）日凌晨返家時，在公寓大樓內遭到不認識的男性遊民尾隨，男子闖入女子家中後持刀猛砍被害人，警方趕到現場時女子已倒臥浴缸，全身多處傷口流血，最終不幸身亡。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《紐約時報》（New York Times）報導，35歲亞裔女子克莉絲汀娜．李（Christina Yuna Lee）13日凌晨4時20分左右返回位在紐約中國城一棟無電梯公寓大樓的住處，監視器畫面顯示，女子進入大樓後後面還有一名男子尾隨，男子跟著女子走過大廳、樓梯、走廊，在女子開門進入6樓住處時，在大門關上前一刻男子搶先抓住門闖入女子家中。

An #AsianAmerican woman, Christina Yuna Lee, was stabbed to death inside her #NYC apartment Sunday after being followed. The suspect, Assamad Nash, was arrested after he tried to escape from the apartment, had a record of misdemeanor arrests.#StopAsianHate #StopAsianHateCrimes pic.twitter.com/dsV6OMaMyO — 凤凰网 Ifeng (@IFENG__official) February 14, 2022

不一會兒同一層樓的鄰居就聽到克莉絲汀娜的尖叫聲，並且在凌晨4時30分左右報警。

紐約警方趕到現場後發現大門反鎖，當他們終於闖入女子住處後，發現克莉絲汀娜倒臥浴缸，「全身多處傷口冒出鮮血」，克莉絲汀娜最終仍不幸在清晨5時55分被宣告傷重身亡。

一名亞裔女子在紐約住處遭殘忍殺害。

警方表示，犯案男子當時仍躲在受害女子的床底下，消息人士透露，嫌犯是25歲的遊民納許（Assamad Nash），被發現時身上也有多處血跡，警方在現場發現一把血淋淋的刀，據信是納許闖入克莉絲汀娜的住處後，拿廚房的刀猛砍被害人，不過納許身上也有刀傷。

消息人士指出，納許原本試圖透過逃生梯逃離現場，被警方發現後才返回屋內反鎖大門、躲到床底下。

Members of the District Attorney's office test the front door of 111 Chrystie Street where Christina Yuna Lee, 35, was found stabbed to death. Full story on @amNewYork https://t.co/x26uoUYKPG #nycnews #crime pic.twitter.com/RV9wSIkKbT — Dean_Moses (@Dean_Moses) February 13, 2022

報警的鄰居表示，被克莉絲汀娜淒厲的尖叫聲、求救聲吵醒，「『救我！打911！』，她正是這樣一遍又一遍地說的。」

另一名30歲鄰居奧克斯（Andrew Oaks）表示，他在4時30分被尖叫聲吵醒，形容克莉絲汀娜的尖叫聲就像「電影裡家暴場景」才會出現的尖叫聲。

This is the definition of horrific. @NYPDNews is investigating this incident and we stand with our Asian community today.



The suspect is in custody, but the conditions that created him remain. The mission of this administration is clear: We won’t let this violence go unchecked. https://t.co/j8BiV6fDRe — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 13, 2022

消息人士指出，甚至在警方試圖破門進入屋內時，克莉絲汀娜仍持續尖叫，希望有人幫她報警。

報導指出，克莉絲汀娜是一名數位製作人，先前住在紐澤西州，搬來紐約還未滿1年，房東形容她是一名甜美的女孩。房東說屋內有「太多血」，不過他決定自己清理，「這是最後一件我能為這個可憐女孩所做的事。」

英國《每日郵報》（Daily Mail）公開疑似為被害女子克莉絲汀娜的照片，畫面中女子相貌清秀、氣質清新，網路上也可找到名為「CHRISTINA YUNA LEE」的網站，裡頭呈現各種品牌的影像作品，網站上還留有克莉絲汀娜的個人Instagram帳號，疑似為韓裔，目前仍無法證實兩人是否為同一人。

Advertising creative producer Christina Yuna Lee, 35, named as murder victim at 111 Chrystie, latest of Asian women attacked in NYC. She got out of cab & walked into her building, followed by her attacker. Stranger stabbed her many times. She's worked with Aldo, Marriott & Toms. pic.twitter.com/O42aWhy5e2 — TruthSeerum (@TruthSeerum) February 14, 2022

警方表示，克莉絲汀娜似乎並不認識納許，兩人之前也沒有接觸過。

Early Sunday morning, a 35-year-old Korean American woman, Christina Yuna Lee, was followed home by a man to her apartment in Chinatown and stabbed to death. She is the latest Asian New Yorker to be targeted and randomly attacked. https://t.co/TFZ3AiuIkw — Christine Chung (@chrisychung) February 14, 2022

目前尚不清楚納許的行兇動機，不過他本身前科累累，去年至少4度因為輕罪被捕，包括傷害罪、騷擾罪等，其中3項仍在審理。1月中旬納許再度被捕，並且被控毀壞財務（criminal mischief）、持有偽造文書等罪名，他在一個月內毀壞數十台地鐵卡售票機器。

紐約警方目前尚未將這起案件定調為「仇恨犯罪」（Hate Crime），不過《紐約時報》指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，針對亞裔美國人的攻擊案件正在上升，去年12月，紐約市警察局公布這類攻擊事件較前一年增加361%。

當地台裔眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）形容這場攻擊是「最糟糕的噩夢場景」，指出當警方試圖破門而入時，克莉絲汀娜仍在尖叫、為自己的生命奮戰，但是警方花了將近1.5小時才破門成功。