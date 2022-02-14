美國紐約再度發生亞裔無端遭到攻擊、致死的案件，一名35歲亞裔女子昨（13）日凌晨返家時，在公寓大樓內遭到不認識的男性遊民尾隨，男子闖入女子家中後持刀猛砍被害人，警方趕到現場時女子已倒臥浴缸，全身多處傷口流血，最終不幸身亡。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、《紐約時報》（New York Times）報導，35歲亞裔女子克莉絲汀娜．李（Christina Yuna Lee）13日凌晨4時20分左右返回位在紐約中國城一棟無電梯公寓大樓的住處，監視器畫面顯示，女子進入大樓後後面還有一名男子尾隨，男子跟著女子走過大廳、樓梯、走廊，在女子開門進入6樓住處時，在大門關上前一刻男子搶先抓住門闖入女子家中。
不一會兒同一層樓的鄰居就聽到克莉絲汀娜的尖叫聲，並且在凌晨4時30分左右報警。
紐約警方趕到現場後發現大門反鎖，當他們終於闖入女子住處後，發現克莉絲汀娜倒臥浴缸，「全身多處傷口冒出鮮血」，克莉絲汀娜最終仍不幸在清晨5時55分被宣告傷重身亡。
警方表示，犯案男子當時仍躲在受害女子的床底下，消息人士透露，嫌犯是25歲的遊民納許（Assamad Nash），被發現時身上也有多處血跡，警方在現場發現一把血淋淋的刀，據信是納許闖入克莉絲汀娜的住處後，拿廚房的刀猛砍被害人，不過納許身上也有刀傷。
消息人士指出，納許原本試圖透過逃生梯逃離現場，被警方發現後才返回屋內反鎖大門、躲到床底下。
報警的鄰居表示，被克莉絲汀娜淒厲的尖叫聲、求救聲吵醒，「『救我！打911！』，她正是這樣一遍又一遍地說的。」
另一名30歲鄰居奧克斯（Andrew Oaks）表示，他在4時30分被尖叫聲吵醒，形容克莉絲汀娜的尖叫聲就像「電影裡家暴場景」才會出現的尖叫聲。
消息人士指出，甚至在警方試圖破門進入屋內時，克莉絲汀娜仍持續尖叫，希望有人幫她報警。
報導指出，克莉絲汀娜是一名數位製作人，先前住在紐澤西州，搬來紐約還未滿1年，房東形容她是一名甜美的女孩。房東說屋內有「太多血」，不過他決定自己清理，「這是最後一件我能為這個可憐女孩所做的事。」
英國《每日郵報》（Daily Mail）公開疑似為被害女子克莉絲汀娜的照片，畫面中女子相貌清秀、氣質清新，網路上也可找到名為「CHRISTINA YUNA LEE」的網站，裡頭呈現各種品牌的影像作品，網站上還留有克莉絲汀娜的個人Instagram帳號，疑似為韓裔，目前仍無法證實兩人是否為同一人。
警方表示，克莉絲汀娜似乎並不認識納許，兩人之前也沒有接觸過。
目前尚不清楚納許的行兇動機，不過他本身前科累累，去年至少4度因為輕罪被捕，包括傷害罪、騷擾罪等，其中3項仍在審理。1月中旬納許再度被捕，並且被控毀壞財務（criminal mischief）、持有偽造文書等罪名，他在一個月內毀壞數十台地鐵卡售票機器。
紐約警方目前尚未將這起案件定調為「仇恨犯罪」（Hate Crime），不過《紐約時報》指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，針對亞裔美國人的攻擊案件正在上升，去年12月，紐約市警察局公布這類攻擊事件較前一年增加361%。
當地台裔眾議員牛毓琳（Yuh-Line Niou）形容這場攻擊是「最糟糕的噩夢場景」，指出當警方試圖破門而入時，克莉絲汀娜仍在尖叫、為自己的生命奮戰，但是警方花了將近1.5小時才破門成功。
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