烏俄情勢緊繃，市場憂心忡忡，俄羅斯恐阻撓晶片業所需半導體關鍵材料，指標IC設計今成空方箭靶慘倒一片，業績、展望題材也無力乏天，IC設計三大指標股聯發科(2454)開低走低，重挫逾4%，聯詠(3034)、瑞昱(2379)下跌逾3%。

全球政治地緣風險升溫，烏俄情勢持續緊繃，俄羅斯和白俄羅斯正在聯合軍演，外傳俄羅斯計劃2月16日入侵烏克蘭，由於不可控風險提升，美、日等多國已要求當地公民儘速離境，除美國總統拜登2月12日與俄羅斯總統普丁熱線1個小時試圖阻止，德國總理蕭茲本週也將前往烏克蘭與俄國展開外交斡旋。有鑑於烏俄戰事一觸即發，市場關注俄羅斯恐阻撓晶片業所需半導體關鍵材料的影響，預期都將對市場帶來一定程度的影響。

聯發科、聯詠、瑞昱去年全數交出亮眼成績單，其中聯發科大賺逾7股本，聯詠也賺進逾6股本，且1月營收皆釋出淡季不淡的訊號，展望2022年，三家公司在法說會中也全數釋出樂觀訊息，基本面無虞。

2021年全球半導體產業在需求大幅成長、漲價效應帶動下，估計將出現22.4%的成長。2022年儘管長短料狀況依舊但可望較為和緩，估計整體半導體成長率為9.9%，仍舊穩定成長。