英國人力發展協會（CIPD）14日（周一）公布最新調查，英國僱主預期調薪的幅度寫下至少9年來最高。

英國央行憂心英國人力市場吃緊，將引發「薪資─物價螺旋上升」（wage-price spiral），對此CIPD認為，企業應該不會為解決人力問題而胡亂花錢。

CIPD調查指出，包括民間與公家機關在內，2022年規劃的年薪中值上揚3％，高於3個月前調查的2％，此為CIPD自2012/13年冬季開始採用此計算法以來的最高升幅。