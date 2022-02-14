英國僱主規劃今年加薪幅度 近10年最高 13:592022/02/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國人力發展協會（CIPD）14日（周一）公布最新調查，英國僱主預期調薪的幅度寫下至少9年來最高。 英國央行憂心英國人力市場吃緊，將引發「薪資─物價螺旋上升」（wage-price spiral），對此CIPD認為，企業應該不會為解決人力問題而胡亂花錢。 CIPD調查指出，包括民間與公家機關在內，2022年規劃的年薪中值上揚3％，高於3個月前調查的2％，此為CIPD自2012/13年冬季開始採用此計算法以來的最高升幅。 加拿大婦人求救誤傳英同名地 兩國警連線救援成功 大陸實體經濟直接融資需求旺 A股排隊IPO企業逾800家 #上揚 #IP #調查 #英國 #僱主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台幣NEER衝至123.22 再創新高 04:102022/02/12 財經要聞 印度國營人壽保險公司擬上市 將創印度最大IPO案 07:422022/02/14 財經 和艦員工染疫暫停產 母公司聯電：估影響不大 09:202022/02/14 財經 《大陸金融》外資銀行先趨 渣打香港獲境外市場CIPS資格 13:582022/02/14 財經 不畏俄烏大戰利空 散熱族群獨抗跌 12:102022/02/14 財經 與病毒共存 歐洲多國鬆綁防疫 08:212022/02/12 財經 房價、房貸漲 美民眾更買不起房 04:102022/02/12 全球財經 大旺號涉強迫勞動 環團批：漁業署消極被動 11:072022/02/12 生活 權證星光大道－欣興 美系外資喊買 04:102022/02/14 證券．權證 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋連3漲 型鋼也轉升 11:592022/02/14 財經 《半導體》外資喊價不同調 日月光百元苦守 13:412022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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