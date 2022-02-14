這情人節禮物未免差太多！1名女網友昨（13）在丈夫公事包內發現名牌短夾，認為是對方偷偷準備的情人節禮物，沒想到一問之下，丈夫竟臭臉搶回禮物，還說是買給「失戀女同事」的，她再問丈夫準備什麼情人節禮物，對方竟隨手扔了1條金莎巧克力給她，她最後崩潰大吵；其他網友則一致認為丈夫有問題。

該女網友在臉書「爆料公社－匿名公社」發文表示，她今天一早幫丈夫把充電線放入公事包時，赫然驚見裏頭有1個名牌短夾，她心裡竊喜認為一定是丈夫偷偷買給她的情人節禮物，興奮之下直接向老公說謝謝，沒想到丈夫竟瞬間臭臉搶回禮物，並解釋說禮物是送給1名公司剛失戀的同事。

1名女網友昨（13）在丈夫公事包內發現名牌短夾，認為是對方偷偷準備的情人節禮物，沒想到一問之下，丈夫竟臭臉搶回禮物，還說是買給「失戀女同事」的。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她得知丈夫送給同事皮夾後，問說自己情人節有什麼禮物，丈夫則隨手扔了1條金莎給她，她當天一直在家哭泣，等到丈夫上班又與對方大吵，最後丈夫氣到回婆家住，她事後發文痛批「為什麼同事失戀他就送皮夾安慰，我嫁他2年懷孕5個月卻只有金莎，只有3顆還用丟的，當我乞丐嗎？」

其他網友則認為丈夫與同事之間應該不單純，留言「事情應該沒那麼單純」、「如果是我會去公司鬧一下問問她老幾」、「自己注意點吧！正常點的男人，應該會說喜歡就好，在另外買個不太貴重的禮物送同事」、「已經很明顯了，這樣妳還能忍」、「妳該小心了」。