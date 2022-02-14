威力彩連摃32期，今（14日）頭獎彩金上看12.5億元，命理專家小孟老師就在臉書粉專點名處女座、天蠍座、天秤座、摩羯座，以及生肖屬狗、屬龍、屬猴、屬兔者，手氣正旺，並且分享下注吉時，有機會將巨額獎金抱回家。

▍Top4 摩羯座

水星、金星、火星、冥王星加速進入命宮，且天王星入偏財宮，顯示2月14日時，5星領路財神降臨，財運一路5連發，建議下注前帶個紅包袋，在紅包裡放1張500元、5個1元、5個10元，總共555元，代表5星齊聚，就能接通宇宙財氣能量，增強中獎機率，說不定會因此中到大獎。

▍Top3 天秤座

太陽與土星落在偏財宮，顯示天秤座2月14日能得到太陽的籠罩，財氣旺盛，建議可以在下注前穿上代表太陽的黃色衣服，或者吃黃色食物，如南瓜、玉米、香蕉，再前去下注，就能得到太陽加持，讓財氣噴發。

▍Top2 天蠍座

吉星木星與海王星落入到天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座能擁有好的財氣，木星為白色、紅色、橙色、棕色和黃色組成，因此建議天蠍座在下注前可以冥想彩虹，或者列印彩虹圖案的圖紙，帶在身上。如此一來將能吸引強大木星能量灌入我們的磁場，讓我們全身上下充滿強大財氣，增加中獎機率。

▍Top1 處女座

水星、金星、火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座財水能量飛天，有大發橫財之姿，此外水星為水，金星為蛋白色，火星為火，在下注前吃個蛋白、喝杯熱開水，就能啟動水、金、火三星之氣，能快速引進三星財氣注入手氣，說不定下一個億萬富翁就是你。

▍好運生肖：狗、龍、猴、兔

★下注吉時

早上07：00～11：00

下午15：00～17：00

晚上17：00～19：00

★財神方位：正北方