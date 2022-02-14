立法院開議在即，國民黨籍立法委員林思銘表示，預料與打炒房相關、由內政部所提《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》等，將會是本會期的重點工作，為杜絕市場僥倖心理，內政部與財政部應重新檢視相關法令、函釋，非住宅區土地，不得繼續適用自用住宅用地稅率。

林思銘表示，內政部所提《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》修正案，擬全面限制預售屋換約轉售、私法人購屋採許可制、建立檢舉獎金制度等，他個人均表示支持，但一直以來最為大家詬病的「以租稅變相鼓勵土地違規使用」卻未見處理，這才是打房最重要的一塊拼圖。

林思銘說，現行《都市計畫法》未明文規定商業區、工業區土地違法做自用住宅使用之罰則，就國土政策及管制目的而言，土地如不按使用分區使用，即失去其分區及管制之意義。

林思銘舉新竹縣竹東鎮為例，目前大批興建於「科技商務服務專區」的辦公室，均包裝為住宅販售，落成後確實作為住宅使用，但依都計法，這個區塊並未列入都市計畫的人口計畫，聯外道路狹小，公共設施付諸闕如，幾千戶入住居民未來生活品質堪虞，政府卻屈服建商壓力，放任亂象持續。

林思銘指出，最糟糕的是財政部85年函釋，工業區土地如作為自用住宅用地使用，竟然得以適用最低的自用住宅用地1000分之2優惠稅率，交易時還可以10％優惠稅率課徵土地增值稅，甚至享有重購退稅，等於變相鼓勵違規使用。

林思銘說，買房已經成為青年朋友的沉重負擔，所有的法規、租稅政策都不應持續助長歪風，他將提案修法、糾正錯誤，多管齊下，建立合理公平的交易環境，杜絕市場僥倖心理。