入境居檢3月中前縮短為10天 可1人1戶在家檢疫

由於本土疫情穩定可控，加上日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施等因素，中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，研擬縮短居家檢疫天數為10天、7天自主健康管理，同時開放可1人1戶在家檢疫，以及放寬商務人士入境許可條件，政策最快3月中前上路。

指揮中心今宣布，將放寬入境檢疫政策，未來14天的居家檢疫將縮為10天，衛福部長陳時中表示，由於近期國際疫情收斂，加上染疫死亡率下降，因此研擬邊境解封相關政策，並指出國內春節期間本土疫情並未呈指數型上升，每日採檢陽性率逐步降低，讓整體Rt值維持在1上下，以及Omicron病毒傳播鏈減少，因此可開始鬆綁邊境政策。

指揮中心表示，全球疫情在往下降。(指揮中心提供)

陳時中說，近期全球疫情從高峰略緩，美洲地區病例下降31%，歐洲降低21%，東南亞也在持續下降，且全球病例的死亡率與去年相比已下降許多，可看出新冠疫情於全球正在收斂中。

國內方面，陳時中也指出4大指標，包含春節期間的疫情監測，從農曆年前的153例下降至春節後的116例，整體下降24%，以及去年5月一1日起，國內本土疫情的採檢陽性率趨緩，以及整體Rt值維持在1上下，加上不同序列的Omicron傳染鏈從10條降為春節後的4條。

指揮中心表示，從數據上能看到，春節期間本土疫情穩定可控。(指揮中心提供)

至於縮短檢疫政策最快何時才會上路？陳時中說，要觀察本土疫情是否能夠維持穩定可控，其次則是看第三劑覆蓋率何時達到50%，最後則是相關配套措施能否完備，希望能在3月中以後開始實施。

指揮中心表示，入境居家檢疫初步規劃調整方向如下：

一、居家檢疫天數及檢疫場所：

(一) 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

二、入境人員之檢測措施：

(一) 放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

(二) PCR檢測：入境時及檢疫期滿前(第10天)各1次，計2次。

(三) 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。

指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1-3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實一人一戶和防疫旅館之嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時公布實施時間及執行細節。