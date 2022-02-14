現年25歲的美國高球好手薛佛勒，今天在總獎金820萬美元的鳳凰城公開賽最後回合第17洞成功抓鳥，追平去年萊德盃隊友坎特利，雙方打完正規賽四回合72洞同樣是低於標準16桿的268總桿，兩人在延長賽前兩洞都保帕，第三次延長賽薛佛勒推進博蒂，坎特利則是出現失誤，薛佛勒得以驚險奪下美巡賽生涯首冠。

薛佛勒是美國高球界寄予厚望的年輕好手，去年萊德盃披上美國隊戰袍迎戰世界球王拉姆領軍的歐洲隊，薛佛勒拿下2場勝利展現出絕佳實力，當時坎特利也是美國隊成員之一。

這次鳳凰城公開賽兩人展開激烈爭奪，薛佛勒前兩回合打完落後坎特利多達6桿之多，第三回大發神威，前9洞就狂抓7鳥，單日9鳥入帳，62桿全場最佳表現，追平了坎特利，但仍落後領先者科普卡1桿。

今日決勝回合薛佛勒大起大落，前9洞3鳥3柏忌平標準桿，後9洞找回手感，尤其是13-15洞連續3洞抓鳥，幫助他重回奪冠行列，第17洞4桿洞薛佛勒地2桿就將小白球送到果嶺洞口旁，憑藉精彩博蒂追平了坎特利。

坎特利4個回合都平穩表現(67-66-68-67)，前9洞收下3鳥，後9洞雖沒有吞下柏忌，但也僅在第15洞抓鳥，被薛佛利逼平之後只能進入延長爭奪戰，兩人重返第18洞，坎特利在4回合的第18洞表現不理想，第3回合曾吞下柏忌，反觀薛佛勒則在4個回合的第18洞曾兩度成功抓鳥，看起來薛佛勒在第18洞的把握性比坎特利來得出色。

果不其然，兩人在延長賽前2洞都在第18洞順利保帕，比賽來到延長第3洞，地點仍在第18洞，薛佛勒推進25呎小鳥推，坎特利則是失手較近的博蒂推桿，拱手將冠軍獎盃讓給薛佛勒。

台灣好手潘政琮在前兩回合分別打出74與70桿，高於標準2桿，無法越過低於標準2桿的晉級線而遭到淘汰。