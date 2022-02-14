林皮上圍「胸狠」，也不吝嗇展現好身材。（Welcome Music提供）

林皮在桌曆中換了超過10套造型。（Welcome Music提供）

上圍「胸狠」的網紅林皮，去年10月與科技網站Mobile01合作，因1支慢動作評測影片掀起熱烈討論，被封為「慢動作女神」，該影片不但創下32萬點擊數字，IG追蹤人數在短短4個月從6千變6萬、暴增近10倍，在粉絲們熱烈敲碗與呼喊下，她也決定推出個人首本跨年度桌曆《頑皮曆 2022-2023》，希望以不同以往的面貌讓粉絲能夠珍藏。

林皮以前在IG就從不吝嗇展現好身材，走可愛、大方路線的她，也不時會與粉絲分享自己喜歡的玩具、鞋子甚至流行單品，平時為了保持身材，她厲行晚餐不碰澱粉，有時晚餐就是1盒毛豆搭配每天喝足2000cc水，愛吃起司與甜點的她也盡量不碰炸物，連薯條是什麼味道都快忘記，因為運動攝影機的慢動作評測影片讓她人氣急升，也替該科技網站評測影片立下全新標竿，網友看到她就聯想到「慢動作」。

從未發行過真正單獨寫真的林皮，決定呼應大家的要求，鼓起勇氣推出個人首本跨年度桌曆，挑戰許多從未拍攝過的場景，從她最擅長的可愛到任性，再到最喜歡掛在嘴邊的帥帥又壞壞，透過比基尼、內衣、家居服甚至白襯衫等超過10套造型，陪伴粉絲們從今年4月到明年3月，每天都能迎接粉絲看她的慢動作影片喊出的「世界和平」。

本身會做料理、愛吃甜點的她，也因為拍攝地點位於知名連鎖咖啡店「羊毛與花」光點，意外愛上該店招牌的布丁，從剛開始的1個，不知不覺進化到1天最多可以吃6個，甚至吃到在上班的地方點外送還讓該店老闆發現，偷偷在餐點內多送她2個，林皮也許下希望未來能吃遍好吃布丁的心願，而多才多藝的她今年還有許多計畫正在籌備中，也要粉絲們期待。

林皮首本寫真桌曆《頑皮曆 2022-2023》的內容為24面全彩寫真，以及從2022年4月到2023年3月的月曆，首批預約前300名的「完全生產限定特典」為絕不重複的「皮視唯一拍立得」乙張，此外還有「數量限定生產A版」、「數量限定生產B版」兩種黑膠唱片尺寸（30＊30cm）海報版本，只要在同時預購A、B兩版，就可獲得「先行預約限定特典」皮藏C版海報乙張，數量有限、只送不賣，預購從2月14日起至3月13日為止，更多詳情可到林皮官方IG、臉書專頁，以及Welcome Music官方購物網站洽詢。