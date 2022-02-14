桃園公私立幼兒園開學日展延至14日，市長鄭文燦特別前往全桃園最大的幼兒園，視察防疫整備工作。(蔡依珍攝)

宏碁基金會攜手金像電子捐贈276台超氧抑菌機給全桃園公私立幼兒園，市長鄭文燦也與幼兒園的幼童們體驗超氧抑菌機，一同洗手防疫。(蔡依珍攝)

宏碁基金會攜手金像電子捐贈276台超氧抑菌機給全桃園公私立幼兒園，市長鄭文燦也與幼兒園的幼童們體驗超氧抑菌機，一同洗手防疫。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦也與幼兒園的幼童們體驗超氧抑菌機，他還和幼童互相檢視有無洗乾淨。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦致贈福袋給幼兒園的幼童們。(蔡依珍攝)

桃園市因疫情嚴峻，公私立幼兒園延後至14日開學，市長鄭文燦特別前往全桃園最大的幼兒園，視察防疫整備工作，並接受宏碁基金會與金像電子共同捐贈276台超氧抑菌機供全市公私立幼兒園防疫，教育局也宣布今年率全國之先，補助公私立幼兒園採購隔板、快篩試劑等防疫用品，總計補助599園、762萬元。

鄭文燦說，因應農曆年前的疫情發展，並確保幼兒園營運安全，市府將公私立幼兒園開學日展延至今（14）日，便於做好各項防疫工作，宏碁基金會與桃園關係相當密切，旗下的電子公司集團也多於桃園設廠，金像電子也是印刷電路板產業的重要龍頭，2業者重視幼兒的健康照顧，攜手捐贈276台超氧抑菌機給全市公私立幼兒園。

鄭文燦也與幼兒園的幼童們體驗超氧抑菌機，一同洗手防疫，宣導透過正確的洗手步驟，保護自己也達成幼兒園防疫安全。他也至幼兒園內視察各項防疫整備工作，包括檢視入校防疫措施、廁所環境清潔、幼兒園遊具、教室設備（桌面）等環境消毒工作，並確認午餐隔板設置情形，目前幼兒園內的額（耳）溫槍、口罩、酒精、洗手乳等防疫物資也已備妥穩定數量，以因應開學後防疫需求。

宏碁通信維運總監施怡卉指出，12歲以下幼童沒有施打疫苗，也是家長最在意的一環，但像次氯酸水消毒會有刺激，透過超氧離子抑菌的原理，可短時間快速殺菌，且因可還原成氧氣、不殘留，運用在孩子洗手或廚房洗滌，可達到去除及抑制細菌的效果，超氧抑菌機市售價每台約6800元，不用額外增加耗材即可使用，過去已在雙北捐贈，本次是首次和在地企業合作，在地企業捐一台、宏碁加碼再捐一台，希望透過「1＋1」活動，鼓勵更多企業愛心捐贈。

教育局長林明裕表示，考量疫情發展，為提高各公私立幼兒園防疫能量，教育局除已要求學校落實校園防疫措施，今（111）年再率全國之先，補助桃園各公私立幼兒園採購隔板、快篩試劑、酒精、口罩等防疫用品，依園所實際招生人數分別補助1萬元、1萬5000元及2萬元，總計補助599園約762萬元，協助各園加強落實防疫工作。

主打「五星級設備、平民化享受」的八德瑞恩帝兒桃德幼兒園，是全桃園最大幼兒園，共有35班、1042名學生，但因口碑佳，每年候補名額都達2、300人，襁褓中就得先預約，目前112學年度已經額滿，開招113學年度。園方指出，開學日約有7％學生請假，其中38人請防疫假，出席963人，相較去年5、6月解封後開學僅8成學生到校，比預期中多，且小班生出席較為踴躍。