中正大學犯罪研究中心14日公布「2021年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度調查」，民眾對於「住家與社區治安狀況的觀感」，超過8成，民眾對於警察維護治安給予正面肯定，不過，對於法官可公正、公平審理判決刑事案件，卻只有三分之一的民眾滿意。

調查結果顯示，民眾對「住家與社區治安狀況的觀感」有88％感到滿意，維持去年近9成滿意度。「警察維護治安工作」滿意度則是82.5％。「民眾對政府強化社會安全網之各項措施的滿意度」是60.7％。「民眾對政府在詐騙犯罪防制之表現」則有62％。另外，對於「法官可公正、公平審理與判決刑事案」評價雖有上升，仍維持三分之一滿意，僅33.1％。其他則有76.3％民眾反對廢死，18.7％贊成。

犯罪防治學系主任馬躍中說，詐騙集團腦筋動得快，甚至會分析民眾個人需求、量身訂做詐騙手法，對於這類「變異詐騙」，警政機關應該迅速破案才能收威嚇懲戒效果。

馬躍中還說，近年民眾對法官公正判決滿意度不高，法院應該強化跟民眾溝通。因為法官是根據警方偵查、檢方起訴進行審判、執行，若前期檢警有疏漏導，過錯卻是法官扛，不盡公平。

此次調查期間為今年1月25日至27日，共播出3萬多通電話、完成訪問1824位民眾，在95％信心水準，抽樣誤差最大為正負2.2％。