鍾欣凌(左)＆劉修甫(右)在劇中飾演一對母子。（中天綜合台提供）

鍾欣凌劇中飾演小圓媽。（中天綜合台提供）

中天綜合台今（2／14）起晚間8點播出《你的孩子不是你的孩子》，該劇分成《媽媽的遙控器》、《貓的孩子》、《茉莉的最後一天》、《孔雀》、《必須過動》5個單元故事，在科幻元素的包裝下，探討台灣的教育體制所衍生出的親子關係，並藉此來喚醒社會大眾的教育觀。其中獲金鐘獎最佳電視電影獎肯定的《貓的孩子》，是由金鐘視后鍾欣凌（飾演小圓媽），攜新生代演員劉修甫（飾演鍾國衍）一同演出，劇中講述高中生在家族壓力下，為了獲得更好的成績而透過殺貓來宣洩情緒的故事。

劇中鍾欣凌飾演「小圓媽」，因兒子成績不理想，連帶讓她不被家人尊重還慘遭家暴。這角色性格讓鍾欣凌覺得與她有相似之處：「每個人都有自己想給人看到的一部份，或者被壓抑想藏起來的一部份，她（小圓媽）的外型讓她沒有自信，其實這些跟我本身滿像的，只是我用比較樂觀的方法來過我的人生。」

不過她也坦言要詮釋如此壓抑的角色其實很緊張，拍戲過程，她記得有場戲是她在感冒的狀態上場，卻意外得到啟發：「那天的戲是我們在車上等兒子，兒子一進來我們就問他考得怎樣？兒子說我覺得應該是全對，然後我們就在車子裡頭放肆大笑，那個戲很有趣，我在笑的時候，那個笑很像不是自己的肌肉，而且那個笑有點戲謔地、詭異地笑，可是老實說在那樣的身體裡頭，我覺得這個笑好成立喔，那時候反而我的身體幫了我一個大忙。」

現實生活中鍾欣凌已為人母，她則分享在拍攝《貓的孩子》後，讓她對於親子教育有很深的感觸：「我真的覺得每個人都是個體，要更尊重這個個體，或者是我們給她愛的同時，什麼叫做剛剛好？那個好難喔！」她也認為壓力或許能幫助孩子成長，卻也可能讓孩子萎靡不振，她還透露本來對要給女兒們什麼樣的教育而苦惱，因為接演了這部戲，有了不同以往的教育觀：「她們也是我的老師，我們都是在互相學習，只是我們懂得多一點點，我們可以用過來人的方法來勸她們，而不是命令她們，或者給她們一些意見，而不是只是說妳應該要怎麼做，我覺得不要讓那個拉扯失衡，找到那個平衡點可以讓她們在一個安全的領域裡頭，比較放心的、用心的、努力的去揮霍或開創自己的人生。」

對於寶貝女兒的教育規劃，鍾欣凌忍不住笑說：「我還是希望她們可以開心學習，最好是成績可以很好，但是常常很難。」她還舉例：「我記得有一次跟女兒說，媽媽沒有要妳考100分，妳只要盡力就好，結果她回來考60幾分，我真的臉都綠了！我看到60幾分有點傻眼，還說妳怎麼考這成績啦！」

不過兩個女兒如今成熟許多：「之前我小女兒跟我吵架，我就在等她什麼時候跟我說對不起，過了5分鐘，二寶緩緩轉過來跟我說對不起，還說『說對不起好難喔，好像我游泳要潛水閉氣前，我都好緊張要先深呼吸好幾口喔』！然後兔寶（大女兒）就悠悠說了一句『可是妳不覺得說完就很舒服了嗎』？」集結柯素雲、鍾欣凌、尹馨、謝瓊煖、葉全真等多位實力派演員演出的《你的孩子不是你的孩子》，自2月14日起每周一至周五晚間8點在中天綜合台播出。

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