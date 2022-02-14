晶圓代工廠世界(5347)法說對2022年營運成長釋出樂觀展望，資本支出預計跳增1.5倍至240億元。不過，投顧法人對此多空看法分歧，樂觀派認為展望印證市場供需持續吃緊，保守派則認為折舊大增將增加營運風險，均維持既有評等，目標價則介於131.5～198元。

世界先進股價去年12月初觸及168元高點後一路震盪拉回，虎年開紅盤日下探122元的半年低點，隨後止跌回升至132.5元。惟今日受大盤重挫逾300點拖累，股價開低走低，終場挫跌5.7％、收於最低點124元。三大法人上周合計賣超1萬6832張。

世界先進董事長暨總經理方略表示，由於客戶需求持續增加，預期在新台幣兌美元匯率27.6元假設下，首季營收將介於132～136億元，約季增3.7～6.8％、連9季改寫新高，毛利率介於47～49％、較去年第四季持平略升，營益率則介於35.5～37.5％。

展望後市，方略指出客戶訂單需求仍相當強勁，今年可望維持高稼動率水準，並聚焦晶圓三廠擴產及晶圓五廠新產能建置，資本支出估暴增至240億元。首季月產能估季減2％、至約24.7萬片8吋約當晶圓，但全年估增9％、至約314.8萬片8吋約當晶圓。

世界先進預期今年毛利率可望持穩向上，車用營收占比可望維持高個位數、或進一步提升至雙位數百分比。至於是否跨足建置12吋廠產能，則先待晶圓五廠完成產能擴充後再考慮，將與客戶共同評估，目前尚無具體計畫。

綜合多家投顧法人看法，預估世界先進首季營收將季增約4.7～5.4％、毛利率提升至48％，稅後淨利季增6.8～12.9％、年增79.3～89.5％，每股盈餘估逾2.42元。全年營收成長19.9～27.4％、稅後淨利成長24～42％，每股盈餘估逾8.9元、有機會賺逾1股本。

樂觀派法人認為，世界先進首季財測強勁，由於電源管理IC需求持續強勁、且面板驅動IC需求優於預期，帶動成熟製程供需持續吃緊，世界先進新產能均與客戶簽訂較佳價格，為今年整體價格表建提供強勁支撐，預期今年營運仍將價量齊揚。

保守派法人則認為，世界先進近期營運動能仍處正軌，但產品售價（ASP）恐難見進一步上漲，認為首季產品售價提升主要受惠產品組合改善。因資本支出大幅提升將使折舊費用大增，產業景氣若有任何反轉，將大幅影響公司獲利，基於營運風險增加而中立看待。