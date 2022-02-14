權值股不支倒地，台股18000點又飛了！

台股虎年紅盤歡樂氣氛只維持了4天，上周五靠台積電(2330)尾盤逆勢拉抬護住多頭氣勢的戲碼在今天未能重現，無論是美國1月CPI年增率達7.5%，恐加速美國聯準會(FED)3月起大幅升息腳步，或是俄烏情勢緊繃地緣政治風險，均讓全球投資人臉綠，今天台股未逃過全球股市聯袂下挫走勢，台積電(2330)、聯電(2303)、股王矽力-KY(6415)、信驊(6274)、聯發科(2454)、台達電(2308)、富邦金(2881)、鴻海(2317)、台塑(1301)及國泰金(2882)等大型權值股同步收低下，台股指數以低盤開出後一路走低，盤中一度大跌逾330點，下探17965.22點，不過，一片綠油油中仍有逆勢爭氣股，李洲(3066)、南璋(4712)、新盛力(4931)、啟發電(6512)、佳龍(9955)、全譜(6228)、晶宇(4131)、台蠟(1742)、凱鈺(5468)等硬挺以漲停作收，振宇五金(2947)強勢走高，法人加碼個股如：雙鴻(3324)及強茂(2481)也逆勢收紅，雖然買盤一度想藉由點火貨櫃三雄拉抬指數，但除萬海(2615)順利收紅，長榮(2603)及陽明(2609)虎頭蛇尾收低，在權值股拖累下，台股指數失守18000點關卡，終場加權股價指數為17997.67點，大跌313.27點，成交量約2594.42億元；OTC指數為216.81點，大跌5.29點，成交量712.39億元。

今天上市各類股以電子通路類股及油電氣類股表現最佳，均上漲0.18%，其次是觀光類股，下跌0.25%，表現較差者為玻璃類股、電子零組件類股及光電類股，其中玻璃類股下跌3%，電子零組件類股下跌2.8%，光電類股下跌2.5%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，下跌0.17%，表現最差為光電類股、下跌3.76%。

就技術面來看，今天台股受到上周五美股重挫拖累，指數跳空開低，盤中大跌逾330點，終場下跌313.27點，以17997.67點作收，失守18000點關卡；上周台股新春開紅盤，指數重新站上18000點及各期均線，KD向上、MACD即將由負轉正，技術指標偏多，且外資認錯回補，籌碼面有利，儘管今天台股受到美股重挫拖累，指數開低收低，失守18000點關卡，但應可視為漲多回測，只要沒有更大利空，短線仍有機會震盪盤堅走勢。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，上周台股開紅盤春補漲，周漲3.6%，但因俄烏局勢緊張，導致周一湧現賣壓，儘管美國稱俄羅斯與烏克蘭戰爭衝突一觸即發，但雙方其實都無意引發國際性戰爭，惟短期協商陷僵局，預期在市場信心較脆弱的情況下，預期在警報未解除前，台股將受地緣政治及國際股市變動所牽動。整體而言，研判影響整體盤勢的仍是3月份FED升息態度，觀察屆時是否出現利空出盡後之趨勢性反彈走勢，短線建議採選股不選市策略因應。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，目前市場關注焦點仍在FED縮減購債及升息動作及俄烏地緣政治緊張情勢升溫，根據最新預測，FED今年升息五碼機率首度超過50%，另外，FED在六月會議將宣布七月啟動縮表夏天，以到期不續購方式，但規模未定，一旦縮減規模超出預期，則對風險性資產不利；在俄烏戰爭方面，在情勢未明朗化以前，皆對全球股市帶來震盪。不過，台股今年獲利仍穩健，加上企業法說會可望有優於預期的財報表現或未來展望，且台股現金殖利率優於其他亞股，短線急跌投資價值浮現，建議逢低分批布局。

沈建宏指出，對台股較正面的有利因素為融資變化，台股融資波段減幅9.8%，大於指數跌幅，有利籌碼面的清洗，此外，外資已連續於2020~2021年賣超台股，歷史上，外資少有連續三年賣超台股的情況，由於疫情消退，且中美貿易戰未有緩和，2022年外資有機會回補台股，為台股增添買氣。操作上，預期短線台股修正壓力大，因此可分次配息、高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升，科技股選股著重在具成長利基的伺服器、高速傳輸、汽車電子與電動車、半導體；傳產族群則看好航太，可伺機布局經濟解封受惠股。