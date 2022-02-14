台塑四寶公布1月營收表現，台塑、台化營收相較去年12月出現個位數衰退，南亞、台塑化則有個位數成長。
台塑(1301)1月合併營收239.37億元，月衰退5%、年成長24.6%。台塑表示，1月營收下滑主要是月底適逢農曆春節長假，部分下游加工廠提早停工，加上正值冬天需求淡季，亞洲同業庫存壓力大，石化產品市場行情走軟，因此，台塑1月各主要產品價格均比2021年12月下跌，幅度介於7~21%。
南亞(1303)1月合併營收352.7億元，月成長2.1%、年成長20.2%。南亞表示，南亞1月營收除較去年12月增加以外，也高於去年同期，自2020年9月份以來，已連續第17個月比前一年度同期成長。1月營收增加，係受惠於BPA、EG，及聚酯產品銷售價、量俱增，加上電路板產品需求持續強勁所致。
台化(1326)1月營收為1月合併營收303.14億元、月衰退3.1%、年成長13.3%。台化表示，1月PX加工利差不佳減少外售、萃餘油回售台塑化減少，合計影響11.5億元；PTA部分訂單受船期影響延遲至上月交運，減少3.1億元；PIA及苯酚配合產銷調節，減少3億元；售價方面，受地緣政治風險加劇、疫情管制放鬆及產油國供應不足等因素，影響國際油價走揚，推升SM、苯酚、PTA等價格上漲，惟塑膠產品受市場新產能投放及下游需求疲軟影響，導致價格下跌。
台塑化(6505)1月合併營業額644.23億元，月增加5.7%、年增加52.5%。台塑化表示，1月原油平均煉製量43.3萬桶/日，比2021年12月平均煉製量48.7萬桶/日減少5.4萬桶/日，但受部份外銷油品船期安排影響，合計產品總銷售量1656.4萬桶，比2021年12月1650.9萬桶增加5.5萬桶；售價部分，1月杜拜原油平均價格比2021年12月上漲10.3美元/桶，但受國內油價平穩措施及部份外銷油品計價週期影響，產品平均售價91.9美元/桶，僅比2021年12月增加5.9美元/桶。
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