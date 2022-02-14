俄烏衝突升溫、通膨疑慮加深及聯準會升息可能加速，市場不確定性增加將使新興亞股短期陷入震盪格局。中信投信指出，目前台股加權指數本益比仍低於歷史平均、相對合理，長期指數仍具上行空間，建議可逢低加碼半導體等基本面穩健族群。

俄烏衝突升溫使地緣政治風險上升，油價上周創2014年以來新高，加深市場對通膨憂慮。加上17日凌晨將公布1月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，市場密切關注3月會議一次升息2碼可能性，市場不確定性增加使避險情緒再起，新興亞股短期將陷入震盪格局。

觀察上周新興亞股外資動向，淨流入最高的前三強分別為泰國12.9億、南韓6.7億、印尼5.7億美元，其中以印尼連7周淨流入暫居今年吸金王，泰國亦連3周淨流入。去年的吸金王印度則似有反轉跡象，上周淨流出達1.7億美元、連5周遭提款，今年以來淨流出最多。

而台股加權指數上周上漲3.6％，在新興亞股中表現最強，外資亦持續淨流入3億美元。中信關鍵半導體(00891)ETF經理人張圭慧表示，俄烏緊繃情勢近日急速升溫，市場風險態度重回保守，使台股14日一反開春以來的樂觀情緒，大跌313.27點、收於17997.67點。

張圭慧認為，俄烏衝突若走向極端，美國聯準會（Fed）鷹派立場將可能有轉向機會，但短期觀望重點仍聚焦在本周將公布的會議紀錄，其中關鍵看點有三，包括3月是否一次升息2碼、未來升息計畫、縮減資產負債表規模計畫會否提前執行，以及相關時程與幅度。

張圭慧指出，1月聯準會會議結果公布後「鷹浪」太強，導致市場出現一波明顯回檔，目前觀察已有止跌跡象，估計市場已消化部份貨幣政策利空，目前市場共識為今年升息6次，預料若紀要沒有釋出更鷹派立場、俄烏衝突未進一步升溫，短期市場有望出現反彈。

中信小資高價(00894)ETF經理人張嘉祐指出，市場目前對聯準會鷹派的利率政策及未來市場走向看法分歧，預計聯準會仍將持續與市場密切溝通，並視經濟成長、勞動就業情況與市場反應調整政策；預計3月聯準會將提出更具體的升息路徑及縮表時程與細節。

張嘉祐認為，就目前主要權值股公布1月營收結果，台股首季有望淡季不淡。目前加權指數本益比僅14.6倍、低於歷史平均，半導體族群本益比約16倍略高，但相較納斯達克本益比的116.7倍仍合理，長期指數仍具上行空間，建議可逢低加碼半導體等基本面穩健族群。