關西六福莊搶攻虎年熱潮，推出「2022關西六福莊 愛老虎油yo」超優惠住房專案，即日起至2月25日前預訂，並於3月31日前雙人入住剛果原野房，原價9500元，限時優惠只要7700元+10％，還可享精緻早餐及六福村主題遊樂園兩日入園手環，更加碼招待第3至4位「生肖屬虎」賓客入住，每房最多招待2位，相當於最多4人同行，2人免費，歡迎虎寶寶們揪團來玩。

若想要體驗與動物互動，還可加購指定活動，項目包含「勇闖猛獸島」、「狐獴觀察體驗」以及「羊駝互動體驗」等，不限平假日加購享7折優惠。除了提供自然的動物生態體驗，還有許多豐富的館內精選活動，非洲迎賓秀、玩偶同樂會等。另特別推出情人節檔期優惠，即日起至2月24日間，平日周一至周四入住此一專案，每房額外加贈白老虎小玩偶一對，數量有限送完為止。

關西六福莊持續守護民眾和可愛動物們的安全，館內採取高規格的各項防疫措施，全面強化殺菌及消毒作業及頻次，於櫃檯、餐廳、各出入口設置感應式消毒潔手設備，所有人員及往來貴賓皆執行實聯制及測量體溫，進出動物場域時，全面配戴口罩進行活動，也可提供手套加強防護，更額外設置消毒墊供體驗的客人踩踏殺菌，傾力打造安心又健康的旅遊環境。