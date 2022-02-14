美聯儲利率會議在1/27落幕，預期2022年至少升息4次，投資人擔心對包括越南在內的新興和邊境市場的股價將造成衝擊。富邦越南（00885）ETF 經理人楊貽甯表示，根據美國達拉斯聯邦儲備銀行關於2013年縮減QE研究，以及國際貨幣基金組織（IMF）比較「縮表」事件對新興經濟體匯率的影響，預期越南在此次縮表事件衝擊有限，越股正伺機醞釀反彈契機，建議可透過定時定額投資方式，逢低加碼。

根據美國達拉斯聯邦儲備銀行發布關於2013年縮減QE研究，以美元計價債務偏高的新興市場和邊境市場受到的影響較大。而根據國際貨幣基金組織（IMF）比較「縮表」事件對新興經濟體匯率的影響，將外匯儲備不足的國家與外匯儲備充足的國家進行比較，外匯儲備不足國家的匯率在「縮表」期間貶值10％以上，導致其國家股市出現回調；反觀外匯儲備充足的國家如越南，在「縮表」事件上受到影響相對輕微。

楊貽甯進一步指出，境內外貨幣政策不同調也有助於越南股市力抗美國升息。在貨幣政策上，多數券商預估今年越南貨幣政策可能下半年才有機會開始評估是否緊縮；此外，擴張性的財政政策也可望成為越南經濟增長另一助力，越南國會在1/11通過規模達350兆越南盾（約150億美元）的刺激計畫，用以振興2022至2023年經濟增長，此為越南有史以來規模最大刺激方案，顯示政府支持經濟之決心，此計劃目標為推升越南經濟在2021~2025年期間平均增長率達6.5~7.0％。

2021年儘管受到新冠疫情影響，然外資直接投資(FDI)金額不減反增。2021年12月的FDI在註冊資金與實際資金方面皆有顯著上升，預期將成為未來越南經濟增長的主要驅動力。去年12月外資直接投資支出（實際執行）為26.4億美元（月比增長35.4％），為年內最高月度數字，2021年第四季外資直接投資達64.6億美元，創下近5年新高水平，相較第三季呈現V型反彈，反映政府積極表達支持國內外企業的決心。

此外，楊貽甯認為，越南作為東南亞地區電子產品供應鏈的一環，預計在2022年仍將吸引外資持續投資。北部重點經濟特區（NKEZ）由河內、海防、北寧、海陽、興安、永福和廣寧7個省市組成，與首都河內市朔山縣的內排國際機場接壤，並靠近中國邊境，在地理位置上占盡地利之便。越南也因為廉價的勞動力成本，相較中國與其他東南亞國家而言，具備絕對的競爭優勢。從蘋果的供應商如富士康及和碩，在2021年仍繼續增加投資，可證明對電子廠商來說，越南獨具吸引力。