烏俄戰事疑雲密布，台股熱門股倒是先面臨外資多空交戰，聯詠（3034）儘管第四季財報、本季展望都不差，但價格走勢與競爭狀況仍有疑慮，遭摩根大通證券降評，海通國際證券則逆勢喊買，市場氛圍錯綜複雜。

聯詠法說會後，海通國際證券電子研究主管蒲得宇趁勢開啟研究評等，且無懼市場雜音，初評「優於大盤」、推測未來12個月合理股價610元。

他認為，從產業宏觀角度來看，無晶圓廠循環高峰確實已過，毛利率修正在所難免，不過，驅動IC（DDI）大廠聯詠憑藉OLED DDI、LDDI單位售價耀眼，預料其毛利率將軟著陸，不像市場擔憂般嚴重；此外，OLED DDI需求將自2022～2023年加速，其單位售價相較於TDDI高出以倍數計，也是營運利多。

美銀、里昂、野村、瑞信、花旗環球、高盛證券等，也都維持對聯詠正向觀點，強調以七倍左右本益比、10％左右現金殖利率來看，聯詠頗具投資價值。

相反地，摩根大通證券終結正面觀點，法說會後降評「中立」，並將股價預期從600元降為450元。摩根大通認為，聯詠主要產品TDDI、LDDI需求減退，且晶圓代工漲價高峰可能也已過去，在下行循環中，市場對聯詠能否保有穩定毛利率疑慮更高。

摩根士丹利證券則提出，聯詠本季財測可能是股價最後利多，建議旗下客戶趁反彈時減持部位，給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅313元。