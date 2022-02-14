高雄地檢署第二辦公室今（14）日上午有民眾發現，大門口躺了1名男子，一動也不動，嚇得趕緊報案！轄區新興分局前金分駐所警方獲報趕抵，發現該名男子已無氣息，警方認出死者為經常在前金區附近流浪的73歲林姓街友，經身上身分證件比對無誤，由於昨晚天氣過於寒冷，警方將調查林男是否因急病死亡或天冷不幸被凍死。