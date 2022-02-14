驚！高雄地檢署第二辦公室門口驚見男屍 疑街友凍死 14:242022/02/14 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄地檢署第二辦公室大門口今（14）日上午被人發現躺了一具男屍，警方調查，是經常在附近流浪的街友，將調查死者是否因急病或天冷凍死。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄地檢署第二辦公室今（14）日上午有民眾發現，大門口躺了1名男子，一動也不動，嚇得趕緊報案！轄區新興分局前金分駐所警方獲報趕抵，發現該名男子已無氣息，警方認出死者為經常在前金區附近流浪的73歲林姓街友，經身上身分證件比對無誤，由於昨晚天氣過於寒冷，警方將調查林男是否因急病死亡或天冷不幸被凍死。 苗栗＋5 揭砂石司機疫調說謊 竹科聚鼎員工確診 急篩299人 苗栗＋1 市場女攤販確診 2子就讀國中小停課 #高雄地檢署 #男屍 #急病 #高雄 #高雄地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫情進入校園 高雄14日開學 家長、師生有症狀者不得入校 15:042022/02/13 生活 高雄武德殿發展文化園區 行政院核撥周邊土地 12:532022/02/14 生活 「嘉玲」飛了！高雄新增3確診 巿府14：30說明 13:402022/02/14 生活 藍營派這戰將選高雄市長？ 郭正亮預測爆結局 19:082022/02/13 政治 美的集團董事長兼總裁方洪波 點燃第二引擎 確立科技領先戰略 04:102022/02/13 專題周報 9傳播鏈待釐清 新北設計師南部過年 04:102022/02/14 焦點要聞 將有三大案總銷逾157億挹注 皇普 未來三年錢景旺 04:102022/02/14 證券．權證 發展大南方科技走廊 高雄啟動都市計畫檢討 10:392022/02/14 財經 羅智強2022最適合選哪 1萬3千網友一面倒投這縣市 07:502022/02/14 政治 高雄展開房屋稅稅籍清查作業 11:152022/02/14 區域情報-高雄 本土＋12 高雄砂石場傳播鏈致新北2校明停課 13:502022/02/13 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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