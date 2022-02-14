核二廠2號機今(14)日因主汽機一只節流閥由全開位置異常關閉，原能會表示，經檢修後預計傍晚恢復滿載運轉，無輻射外釋疑慮，請民眾放心。

針對核二廠2號機主汽機一只節流閥機組異常關閉，原能會表示，除進行降載進行檢修外，也已派員赴核二廠加強現場查證。經電廠檢修，發現該只節流閥之控制卡片異常，電廠已更換並完成相關測試後，機組隨即升載中。

原能會指出，預計於今日傍晚將恢復滿載運轉，本事項屬發電穩定性，不涉及核安問題，且無輻射外釋疑慮，原能會持續監控電廠運轉安全。