核二2號機主汽機異常關閉 原能會：經檢修將於傍晚恢復滿載運轉 15:042022/02/14 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核二廠2號機今(14)日因主汽機一只節流閥由全開位置異常關閉，原能會表示，經檢修後預計傍晚恢復滿載運轉，無輻射外釋疑慮，請民眾放心。 針對核二廠2號機主汽機一只節流閥機組異常關閉，原能會表示，除進行降載進行檢修外，也已派員赴核二廠加強現場查證。經電廠檢修，發現該只節流閥之控制卡片異常，電廠已更換並完成相關測試後，機組隨即升載中。 原能會指出，預計於今日傍晚將恢復滿載運轉，本事項屬發電穩定性，不涉及核安問題，且無輻射外釋疑慮，原能會持續監控電廠運轉安全。 核二廠2號機主汽機異常關閉 檢修待釐清 福島食品開放在即 政院輔導7實驗室把關 #異常 #原能會 #檢修 #運轉 #汽機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福島食品開放箭在弦上 政府擬輔導7間食品輻射檢驗室 14:382022/01/28 政治 《時來運轉》運彩報報－NHL加人傷兵滿營 客場難敵噴射機 10:132022/01/27 體育 產品價揚 台化、國喬營運添喜 04:102022/02/09 證券．權證 馬辦指馬英九曾到義光教會 綠委批：還原當年 17:412022/01/31 政治 Omicron喉嚨症狀最多 最長20天陰轉陽 04:102022/01/29 焦點要聞 《時來運轉》運彩報報－世足資格賽本週重啟 亞洲美洲迎來關鍵之戰 10:202022/01/27 體育 志泰全銅線機上型穩壓器 驚豔 04:102022/02/14 產業特刊 原能會主委 謝曉星：呈指數性下降 仍可能殘留輻射 04:102022/01/25 政治要聞 鷹聲環繞 新興亞回檔修正 04:102022/02/08 投資理財 《時來運轉》運彩報報－NBA美國職籃の單節分差看運彩 10:242022/01/27 體育 《時來運轉》運彩報報－NBA總冠軍之役再現 公鹿太陽誰出線 11:012022/02/10 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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