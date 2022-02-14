中央流行疫情指揮中心今公布4例本土個案，而境外移入個案一口氣增加50例。本土個案方面，苗栗一名市場攤商快篩陽性確診，與高雄砂石場群聚確診者足跡相關；而高雄市一名20多歲男性因發燒等症狀快篩陽性確診，以及一對母子因出境需求採檢確診，3人的感染源都仍待釐清。

高雄砂石場群聚延燒至苗栗，由於砂石場員工（案19584）和母親（案19580）過年期間赴苗栗探親，傳染給兩名阿姨（案19643和19622）及家人，今天再增一名足跡相關的市場攤商確診，目前該群聚累計35例。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，市場攤商（案19731）和確診者有足跡相關，但沒有重疊；案19622、19643分別在2月8日、9日到該市場，但都沒有前往案19731的攤位，雖然有查到這樣的相關，但關聯性薄弱，待整體檢驗讓情況更清楚。目前同住家人3人檢驗陰性，市場相關匡列者在檢驗中。

而高雄市出現3例新個案，皆為感染源不明。陳時中說明，案19730和19732是母子，媽媽於1月16日自大陸返台，由於1月30檢疫完畢到2月13日之間有感染的可能性，研判不是境外移入個案，在旅社受感染的可能性也相對低。

陳時中說明，案19730的丈夫檢驗為陰性，兒子則驗出陽性（案19732），母親Ct值從37.9掉到25，而兒子Ct值僅14，研判是兒子先染疫再傳染給母親，但現在仍無法斷論。

高雄另外一案是紅茶店員工（案19733），因出現症狀就醫確診，Ct值15.5，感染源待釐清。陳時中表示，目前家人檢驗結果都是陰性，目前了解案19733的父親是貨車司機，有高雄港足跡，但之前已經採檢3次皆為陰性，兒子確診後再採檢仍是陰性，是感染源頭的可能性相當低，相關疫調進行中。