國民黨台北市議員徐巧芯昨（13）日在臉書秀出一段影片，指控前交通部長林佳龍違規跑攤、沒戴口罩致詞還敬酒，引起網友討論、關注。林佳龍今日透過辦公室道歉，強調因為疏忽未戴上口罩而造成外界有防疫上的疑慮，日後會特別留意相關規定。

林佳龍昨日參加國際青年商會中區會區會長佈達典禮，被拍下上台致詞時未戴口罩，連緊貼林佳龍身旁的2人也沒戴口罩，明顯違反指揮中心相關規定，徐巧芯將影片公布後質疑「林佳龍身無任所大使，可以這樣違規跑攤還無罩致詞嗎？」並怒批指揮中心訂了規則又沒能力管，只不過是懲罰好好遵守規範的人，縱容政客持續當防疫破口。

影片被公開後引起PTT網友討論，不少網友就質疑「帶頭違規」、「如果真的有確診者足跡， 敢匡列抓去檢疫所嗎？」「佳龍你怎麼敢的啊」。

而針對影片內容引起各界質疑，林佳龍今日透過辦公室回應指出，他在疫情期間婉拒許多邀約，當天之所以會決定出席餐會活動，是因為有好友安排求婚，希望能夠一同見證人生重要時刻才會前往，整個過程僅停留不到半個小時。

林佳龍表示，對於自己簡短致詞、合影時因疏忽未戴好口罩而造成外界有防疫疑慮，他在此致歉，並說日後會特別留意防疫的相關規定。